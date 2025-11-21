El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Johannes Pietsch, representante de Austria, con el galardón de Eurovisión Fabrice Coffrini/AFP

Así funciona el nuevo sistema de votación de Eurovisión con el que quieren evitar polémicas

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) tomará varias medidas entre las que está reducir de 20 a 10 los votos que cada espectador puede enviar a través del móvil

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:02

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del Festival de Eurovisión, presentó este viernes las novedades en el sistema de votación del festival musical. Entre los grandes cambios se encuentra la reducción de 20 a 10 votos que cada espectador puede enviar a través de su móvil. Todo ello con el objetivo de reducir polémicas en torno a interferencias a la hora de la elección del cantante.

Otro de los grandes cambios consiste en reinstaurar el voto de un jurado en las semifinales para «para detectar y bloquear votación fraudulenta o coordinada», según recoge un comunicado de la propia UER.

Televoto

Pese a estas grandes novedades, el televoto sigue suponiendo un 50 % del total (el otro 50 % es el jurado), por lo que si alguien vota las 10 veces al mismo participante, la estrategia seguirá funcionando de la misma manera.

Vuelta del jurado a las semifinales

Las semifinales volverán a contar con jurado, y tendrá un peso del 50% y pasará de haber cinco miembros por país a siete; además, al menos dos de ellos deberán tener entre 18 y 25 años. Así la organización contará con miembros de 56 paises. También firmarán una declaración respecto a su voto para asegurar «la independencia y parcialidad» respecto a terceros.

¿Por qué estos cambios?

Todos estos cambios vienen motivados por la decisión de encargar la revisión de los sistemas de votación, a causa de las polémicas desatadas a un equipo de asesores independiente, con el que colaboraron directores de las cadenas públicas que participan en el certamen y también otros organizadores de eventos globales.

