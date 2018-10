Los diez estrenos de series más esperados de este otoño a falta de 'Stranger Things' De 'Maniac', con Emma Stone, a el 'remake' de 'Sabrina' los próximos meses vienen cargaditos de nuevas series M. E. GARCÍA Martes, 2 octubre 2018, 22:22

El otoño llega cargado de estrenos. Y es que, para muchos, esta estación es el verdadero comienzo del año, hora de renovarse, de apuntarse al gimnasio, a clases de inglés, comenzar el curso... Para las televisiones es el momento de poner toda la carne en el asador a pesar del cambio de modelo. Por eso, esta selección de las 9 series más esperadas (a falta de 'Stranger Things' y de la temporada final de 'Juego de Tronos') y un repaso a los regresos más destacados.

1

'Maniac'(21 de septiembre). Con la participación de Emma Stone como protagonista puede que sea el estreno más esperado para este otoño en Netflix. Por si fuera poco el reparto lo completan Jonah Hill, Justin Theroux y Sally Field. Dirigida por Cary Fukunaga (encargado de la primera temporada de 'True Detective') está basada en una serie noruega que aquí adapta Patrick Somerville (The Leftovers, The Bridge).

La historia se centra en un estudio farmacéutico en el que varias personas se someten a un tratamiento para reparar sus mentes afectadas por problemas médicos o simplemente emocionales. Y claro, nada sale como se espera.

2

'The Chilling Adventures of Sabrina'(26 de octubre). También de Netflix que prometió una versión más 'oscura y madura' de 'Sabrina, cosas de brujas' la serie de los noventa. A juzgar por el tráiler parece que lo ha conseguido y mostrará los peligros y la violencia de la práctica de la brujería. Gracias a ese pequeño adelanto el público se ha puesto de su parte.

La protagonista es Kiernan Shipka, recordada (y querida) por su papel de Sally Draper en Mad Men, acompañada por Lucy Davis y Miranda Otto como sus tías Hilda y Zelda.

3

'The Romanoffs'(12 de octubre). Amazon trae de vuelta al creador de Mad Men, Matthew Weiner. Con formato de antología contará las historias de una serie de personas situadas en siete países diferentes que dicen ser descendientes de la dinastía Romanov. Seguramente gracias a este formato entre los nombres del elenco destacan Isabelle Huppert, Diane Lane, Christina Hendricks, Kerry Bishé, John Slattery, Amanda Peet, Kathryn Hahn, Noah Wyle y Aaron Eckhart.

4

'Homecoming'(2 de noviembre). Julia Roberts es la absoluta protagonista de esta ficción de Amazon. Su creador, Sam Esmail también es el cerebro detrás de 'Mr. Robot'.

Roberts es una terapeuta, Heidi Bergman, que trabaja en unas instalaciones secretas en la que ayuda a que excombatientes del ejército de EEUU se reincorporen a la vida civil. En el reparto también se encuentran Bobby Cannavale, Sissy Spacek y Stephan James.

5

'The Little Drummer Girl' (Sin fecha de estreno). La BBC es sinónimo de calidad si a esto se le añade que su director es Park Chan-wook, responsable de 'Old boy' o 'The Handmaiden' la serie sube enteros para cualquier amante de la pequeña pantalla. 'La chica del tambor' también está coproducida por AMC.

Este thriller adapta una obra de John Le Carré ambientada en los años setenta en la que la protagonista, Charlie, conoce durante unas vacaciones en Grecia a un espía israelí con el que inicia una relación. Así se ve inmersa en una gran conspiración a nivel internacional. Sus dos protagonistas son Florence Pugh, (Lady Macbeth) y Alexander Skarsgård (Big Little Lies).

6

'Arde Madrid' (Sin fecha de estreno). En este océano de series de estreno otoñales el cupo español lo pone la ficción de Movistar+ cocreada por Paco León y Anna R. Costa. Cuenta la historia de los criados que sirvieron a Ava Gadner durante su larga estancia en la capital de España. Siempre en tono de comedia y en blanco y negro 'Arde Madrid' cuenta con 8 capítulos de media hora dirigidos por Paco León quién, además, se reserva la interpretación de uno de los personajes. A él se unen Inma Cuesta, Anna Castillo, Julián Villagrán y Deby Mazar, quien es la encargada de dar vida a la actriz Ava Gadner.

7

'Origin' (Sin fecha de estreno). La serie protagonizada por Tom Felton (Draco Malfoy en Harry Potter) y Natalia Tena (Juego de Tronos y Harry Potter) narra la odisea espacial de un grupo de personas embarcadas en una nave rumbo a la colonización de un nuevo planeta. El transporte falla y deben intentar sobrevivir mientras calibran el grado de confianza que pueden tener unos y otros.

Es la segunda serie de ciencia-ficción de Youtube después de 'Impulse' pero con una producción algo más ambiciosa.

8

'Les Miserables' (Noviembre). La BBC adapta (otra vez) el clásico de Víctor Hugo seis años después de su oscarizada daptación cinematográfica. Puede que fuera otra más si no diera la casualidad que detrás se encuentra Andrew Davies, guionista de la última adaptación británica de 'Guerra y Paz'.

Lily Collins como Fantine, Olivia Colman ('Broadchurch') en el papel de Madame Thénardier, David Oyelowo intepretando a Javert y Dominic West ('The Wire') en el rol de Jean Valjean conforman el reparto principal de esta miniserie compuesta por seis episodios.

9

'Black Earth Rising'(9 de octubre en el Reino Unido). Esta coproducción de BBC con Netflix cuenta con Hugo Blick como su creador. Sus anteriores trabajos 'The Shadow Line' y 'The Hounourable Woman' hace que esta serie prometa. Y mucho.

Si además se tiene en cuenta que la serie quiere fijarse en la relación entre Europa y África a través de los juicios de crímenes de guerra hace a 'Black Earth Rising' una serie imprescinble, puede que la mejor del año.

Kate (Michaela Coel) una niña rescatada del genocidio de Ruanda y criada en el Reino Unido es la protagonista. Eva, su madre adoptiva, se enfrenta a un juicio contra uno de los líderes de una milicia africana. A partir de ahí Kate y su jefe Michael (John Goodman) se embarcan en un vieje hacia el continente que les cambiará la vida.

10

Además de estos nueve estrenos regresan con temporadas nuevas series como 'Outlander', 'Narcos' que se traslada a México, 'The Deuce' ha vuelto a HBO con su segunda temporada y 'House of Cards' sin Kevin Spacey. 'Las chicas del cable', 'Velvet collection', 'Vergüenza', son los regresos de series españolas más esperados para este otoño.