El mundo de los documentales en las plataformas es como un mar desconocido donde uno echa la caña a ver que pesca. Y, a veces, ¡ ... bingo! Esto de la salud mental es un mundo muy complejo y desconocido del que hay quien huye como de la peste. Siempre he pensado que cuando encuentras a alguien con un problema de salud mental no hay que alejarse sino ayudar y tratar de entender. Esto vale para las adicciones pero, también para cualquier tipo de trastornos.

Y he aquí que tras meses intentando saber más sobre el TDAH, lanzo el anzuelo y me encuentro en Movistar Plus+ un documental llamado 'La verdad sobre el TDAH', siglas que corresponden a Trastorno de Atención con Hiperactividad, algo no demasiado conocido salvo que tengan a alguien próximo con él, que devoré con pasión. Pertenece a una serie de la BBC Studios que busca una aproximación a diferentes temas bajo el epígrafe de 'La verdad sobre...'

Lo primero que hay que saber es que el TDAH no es un trastorno sino un síndrome de cerebros que funcionan de una manera diferente, ni mejor ni peor, que los del resto de los mortales. Y que es interesante e incluso muy satisfactorio y empático poder acompañar en este viaje a personas con TDAH, como los casos de un guía turístico o una mujer en plena menopausia, que muestra el documental, ofreciendo una visión profunda y emotiva sobre esta neurodivergancia.

Se desmienten mitos sobre el TDAH, como que solo sea una enfermedad infantil, y con la ayuda de expertos, muestra casos con una mirada educativa y emotiva buscando comprensión y apoyo hacia estas personas. Cada vez se habla más de salud mental, aunque a los poderes públicos parece importarles muy poco. Documentales como este de la BBC son un paso para tratar el problema.