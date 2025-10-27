Abrir fosas, cerrar heridas

El documental 'A flor de tierra' consta de escasos 30 minutos, rodado en super-8, sobre las primeras excavaciones solo tres años después de la muerte de Franco

A veces se produce un milagro y entre tanta basura televisiva aparece un espacio capaz de ponerte la carne de gallina. Esto ocurrió la pasada ... semana con 'Las fosas del franquismo', que incluía el documental 'A flor de tierra', emitido simultáneamente por La 2 y el Canal 24 horas. Tuvo una audiencia muy superior a la media de ambos canales, pero si no lo vieron o quieren repetir visión, lo pueden hacer en RTVEplay. Estamos hablando de los fusilados en la retaguardia de la guerra civil, sin ningún juicio y enterrados en cunetas. Durante la guerra se ha calculado que hubo 55.000 muertos en la retaguardia republicana y 140.000 en la zona franquista, incluyendo a los fusilados en los cinco primeros años de posguerra. Impresiona y se entiende que tantos extranjeros nos consideren a los españoles muy crueles y llenos de odio entre nosotros. «España fue el país que inventó la Inquisición», me han llegado a decir.

El documental 'A flor de tierra' consta de escasos 30 minutos, rodado en super-8, sobre las primeras excavaciones solo tres años después de la muerte de Franco, para recuperar los huesos de los asesinados en la Rivera Sacra de Navarra, llevados a cabo por los propios habitantes de los pueblos (los de Marcilla fueron los primeros) con sus propias manos, sin ningún tipo de maquinaria o ayuda y sin amparo legal. Contaron con la colaboración del párroco del lugar, sin duda arrepentido del papel jugado por la Iglesia en la Guerra Civil y en la posguerra. Entre los testimonios recabados, hay uno especialmente impactante. El de una pareja de ancianos donde él se entera, 35 años después de estar viviendo con su pareja, que su padre fue uno de los que mataron al abuelo de ella. Hermoso ejemplo de reconciliación.

