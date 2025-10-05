La libertad no tiene edad
El Calderón se pone en pie para aplaudir a Lola Herrera en 'Camino a la Meca'
Valladolid
Domingo, 5 de octubre 2025, 11:40
El director argentino Claudio Tolcachir buscó una obra para trabajar con Lola Herrera y le propuso 'Camino a la Meca', un canto a la amistad ... y a la libertad de Athol Fugard. Tres personajes, una noche y el abrigo de una casa para desnudar sus almas en medio del desierto. Herrera es Helen Martins, la anfitriona, que recibe a Natalia Dicenta, su amiga Elsa. Su complicidad está por encima de la diferencia generacional, de la vida contemplativa de la primera y la activa de la segunda. Se tienen ganas, hace tiempo que no se ven.
Camino a la Meca
-
De Athol Fugard. Dirigida por Claudio Tolcachir. Intérpretes; Lola Herrera, Natalia Dicenta, Carlos Olalla. Teatro Calderón.
Herrera se mete en la piel de esa escultora excéntrica que existió y vivió en un pueblo de la Sudáfrica del apartheid. Levantó en torno a su casa un bosque de 'monstruos', de estatuas que a sus vecinos protestantes les evocaban el infierno. Construyó su Meca, su lugar en el mundo, a pesar del rechazo de su comunidad. Un accidente doméstico le sirve de disculpa al pastor Marius para indicarle el camino a la Casa de ancianos. Pero Elsa detiene la maniobra. No la reconoce en la aceptación de la injerencia del religioso y le recuerda su libérrima soledad, su estoica mirada a un entorno que ha sido poco amable con ella y en el que, sin embargo, decidió vivir y crear. El texto bordea la depresión, el suicido, el miedo a la ceguera que acecha a Helen.
A su vez, la apasionada Elsa tiene sus propias ruinas que confesar. Ninguna busca la felicidad, más bien son consecuentes con su apuesta por la independencia. Se disfrutan antes de volver a la vida y, sobre todo, ríen. Son dos papeles a la medida de sus intérpretes y de su relación. Lola Herrera oscila entre la fragilidad y la determinación, entre la alegría y la desesperación. Habla y se produce el silencio, se mueve e hipnotiza a los incondicionales que llenaron el Calderón. La enérgica Dicenta y el elegante Carlos Olalla acompañan a esta Helen/Lola que ya no tiene edad, como la libertad que defiende. Los tres lucieron la kufiya al final en recuerdo de la guerra de Gaza.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión