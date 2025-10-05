El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Lola Herrera y Natalia Dicenta, en 'Camino a la Meca'.

La libertad no tiene edad

El Calderón se pone en pie para aplaudir a Lola Herrera en 'Camino a la Meca'

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Domingo, 5 de octubre 2025, 11:40

Comenta

El director argentino Claudio Tolcachir buscó una obra para trabajar con Lola Herrera y le propuso 'Camino a la Meca', un canto a la amistad ... y a la libertad de Athol Fugard. Tres personajes, una noche y el abrigo de una casa para desnudar sus almas en medio del desierto. Herrera es Helen Martins, la anfitriona, que recibe a Natalia Dicenta, su amiga Elsa. Su complicidad está por encima de la diferencia generacional, de la vida contemplativa de la primera y la activa de la segunda. Se tienen ganas, hace tiempo que no se ven.

