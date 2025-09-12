El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un momento de 'Agosto'

Teatro Arcón de Olid lleva su 'Agosto' a la Sala Borja

Tito Frutos dirige a la compañía vallisoletana en su adaptación de la comedia negra de Tracy Letts este domingo, a las 19:30 h

El Norte

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:38

Teatro Arcón de Olid no se resigna al final del verano y propone este domingo su particular 'Agosto' en la Sala Borja. Allí representan a partir de las 19:30 h. la obra de Tracy Letts dirigida por Tito Frutos.

La desaparición del padre reúne a los miembros de una desestructurada familia con el agravante de calor del mes que da nombre a la función. La manipuladora madre se convierte en el centro de un encuentro en el que afloran rencillas, secretos, verdades ocultas hasta que estallan y tiene que aprender a convivir de nuevo.

La darán vida Rosa Manzano, Helena con Hache, Laura Peláez, Rodrigo Úbeda, Esther Olivares, Clara Pérez, Ana Saldaña, Pedro García Yllera, Néstor Vallejo y Gustavo González.

La compañía Arcón de Olid nació en 1996 y desde entonces ha puesto en pie 42 montajes. Las entradas están disponibles en la taquilla de la Sala Borja y su precio es de 12 euros.

