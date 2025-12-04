El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Birlavoz ensaya 'Amor de Don Perlimplín con Belisa en el jardín'. Cedida

El talento local mira a Ibsen y Lorca este puente en los teatros de Valladolid

La sátira contra la dictadura de la felicidad 'Dopaland' aterriza este jueves en el LAVA

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:41

Con el puente de la Constitución `por delante, los teatros de Valladolid dan la bienvenida a diciembre con un día más para el abanico de ... propuestas escénicas que acogerán sobre sus tablas estos días. En la Sala Borja, la asociación Birlavoz representa su particular versión de 'Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín' el sábado. Este nuevo proyecto de los jóvenes Gracia Molpeceres, Iris Elena Muñoz, Fernando Enrique Rosón y Patricia Atienza promete ser el primero de los muchos que jalonarán una iniciativa emergente rebosante de energía juvenil, talento local y con vocación de compañía teatral.

