El talento local mira a Ibsen y Lorca este puente en los teatros de Valladolid

Con el puente de la Constitución `por delante, los teatros de Valladolid dan la bienvenida a diciembre con un día más para el abanico de ... propuestas escénicas que acogerán sobre sus tablas estos días. En la Sala Borja, la asociación Birlavoz representa su particular versión de 'Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín' el sábado. Este nuevo proyecto de los jóvenes Gracia Molpeceres, Iris Elena Muñoz, Fernando Enrique Rosón y Patricia Atienza promete ser el primero de los muchos que jalonarán una iniciativa emergente rebosante de energía juvenil, talento local y con vocación de compañía teatral.

«Hemos querido darle una pequeña vuelta con un enfoque algo diferente y un inicio inventado», explica Molpeceres. «Nos fascina la escritura de Lorca, da mucho juego, es trágico y divertido a la vez, y hemos optado por una puesta en escena desnuda, sin apenas juegos de entrar y salir; sino optando en su lugar por mutar los personajes desde los mismos actores». Birlavoz augura un espectáculo «muy plástico y con muchas texturas de cara a los objetos que se utilizan, constantemente visibles, con secretos escondidos a primera vista».

Otro ejemplo de talento local, si bien con más éxitos y recorrido a sus espaldas, es el de la compañía Ghetto 13-26, que este viernes 5 reimagina a Ibsen en «Un enemigo del pueblo» desde el Teatro Calderón: «Hemos reducido la obra a siete personajes con seis actores y hemos buscado despojarla de referencias de la época para que resulte más atemporal», explica Félix Fradejas, director y protagonista de la obra.

Con otras licencias como una dramaturgia paralela que da más peso a las personajes femeninas, la obra aborda la clásica pugna de la verdad frente a la ruina, según la mirada de uno de los nombres más importantes del teatro del siglo XIX, responsable también de las populares 'Hedda Gabler' o 'Casa de muñecas': «Es un clásico que trasciende por dirigirse a los porqués del ser humano, la universalidad de la mentira o la lucha contra la fuerza del poder», valora Fradejas.

Pero si alguien necesita planificar el puente de cara a ir al teatro, que cuente también con la tarde del jueves, porque el LAVA acoge la obra 'Dopaland', de Sala Fénix y Suika, una sátira de la tiranía de la felicidad ambientada en un parque de atracciones: «Hablamos de los mecanismos de manipulación psicológica y emocional que hacen las empresas para lograr el compromiso de sus trabajadores, haciéndoles sentir como parte de una familia que precariza sus vidas», explica Felipe Cabezas, coprotagonista junto a Adriana Segurado, sobre una obra que también mira al positivismo tóxico, la filosofía Mr. Wonderful o la salud mental.

Acercar el Siglo de Oro

A lo largo del puente, el Teatro Zorrilla abordará desde un concierto de Soledad Luna el viernes a un monólogo de Félix «El Gato» el domingo. Pero el sábado tendrá cabida 'La farsa del Siglo de Oro', espectáculo de humor que llega a Valladolid con el premio Godot por su «forma de acercar el clásico a todos los públicos», explica María Rodríguez, actriz y directora. «Nos saltamos la cuarta pared constantemente y hablamos tanto para amantes del teatro como para quienes nuca se atreven a acercarse a estas obras, para que unos y otros puedan descubrir a los genios de una forma divertida y anacrónica pero muy fiel», explica, sobre un número que convertirá a sus espectadores en los ciudadanos de 'Fuenteovejuna' o les hará partícipes de un casting para Segismundo en 'La vida es sueño', entre otras travesuras.

Con más seriedad, el teatro Cervantes representa el domingo 'Nínive', ganadora del XIV Premio de Textos Teatrales Jesús Domínguez el pasado año y dirigida por Kika Garcelán, a partir de un texto original de Guadalupe Sáez: «Cuento la historia de mi abuelo, Antonio Sáez, que en el primer año de la Guerra Civil Española se embarcó en un navío republicano, sufrió un bombardeo y aguantó siete horas flotando en medio del Mediterráneo», explica la autora.

Las historias que pasan de generación en generación y la reflexión sobre si vale más la pena aguantar o rendirse componen un trabajo protagonizado por Mertxe Aguilar, Pau Gregori y Sandra Sasera, que se apropia de elementos propios del teatro y los reeduca para que formen parte del lienzo final.