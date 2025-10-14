Mercartes reunirá a 1.250 profesionales de las artes escénicas en Valladolid

Compañías, distribuidores, productores, autores, programadores y gestores de las artes escénicas de España se citan del 21 al 23 en la Feria de Valladolid en ... la undécima edición de Mercartes. Hasta el día 9 estaban inscritos 1.250 profesionales, cifra que la organización calcula crecerá un 15%. Participarán las 17 comunidades autónomas además de representantes de Italia, Francia y Croacia.

Por sexta edición consecutiva Valladolid acoge este evento nacional que sirve de encuentro para todos los implicados en las artes escénicas con una procedencia que se corresponde con el 25% del teatro, el 14% de artes de calle, el 23% de espectáculos para público familiar, el 5% de la lírica, el 14% de danza y 12 % de música.

133 organizaciones tendrán expositor y llenarán 2.322 metros cuadrados de la Feria, con más de 900 citas ya concertadas. La palabra 'negocio' fue subrayada por la comisaria del evento, Nines Carrascal, «una palabra difícil de asumir en la cultura». En su cuarta edición al frente de Mercartes «crecer en participación» es uno de sus empeños, en un evento y un sector donde «lo humano, lo presencial, es imprescindible». Carrascal anunció que «vivimos en un momento de transformación en el que lo digital no es una opción, ya no hay dos mundos uno 'on' y otro 'off'. Por eso hemos mejorado nuestros servicios; tenemos una web más funcional con información clara, recursos descargables, acreditaciones y acceso a un gestor de citas previas y una APP, para gestionar la información clave días antes y durante el evento».

La comisaria destacó como dato llamativo que ayuda a cerrar la brecha generacional que «el 38% de los inscritos lo hacen por primera vez, eso supone una potente entrada de jóvenes».

El INAEM, la Junta y el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Fundación Municipal de Cultura, son los organismos públicos que apoyan Mercartes. Irene Carvajal, concejala de Cultura, destacó la condición de Valladolid como lugar de «encuentro, intercambio y creación» de las artes escénicas. A su vez apuntó que «no puede haber una cultura fuerte si no se garantizan los derechos laborales que quienes la hacen. Por eso Mercartes no es solo un mercado sino una declaración de principios, donde se construye un futuro más justo para el sector».

En cuanto a representación por comunidades, Madrid supone el 30%, Cataluña el 15%, valencia el 9%, Andalucía el 10% y Castilla y León, el 9% también.

Mercartes nació como iniciativa de FAETEDA (Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza) y La Red (Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública). Junto a las citas de negocios, habrá 40 sesiones en las que profesionales de larga trayectoria compartan su experiencia. El programa Teatros del Sur abre la puerta a la internacionalización del sector. Enlaza Teatro SGAE propone la iniciativa 'Pitching de textos teatrales' para conectar a autores que están escribiendo con posibles productores de sus obras. También habrá dos mesas redondas sobre la internacionalización de la cultura y sobre el papel de Estado en ella.