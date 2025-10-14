El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Desde la izquierda, Juan Herrero, Inmaculada Martínez, Irene Carvajal, Nines Carrascal y Alberto Alonso. Rodrigo Jiménez

Mercartes reunirá a 1.250 profesionales de las artes escénicas en Valladolid

La undécima edición, en la que participan las 17 comunidades autónomas además de Italia, Croacia y Francia, se celebrará en la Feria del 21 al 23

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Martes, 14 de octubre 2025, 13:35

Comenta

Compañías, distribuidores, productores, autores, programadores y gestores de las artes escénicas de España se citan del 21 al 23 en la Feria de Valladolid en ... la undécima edición de Mercartes. Hasta el día 9 estaban inscritos 1.250 profesionales, cifra que la organización calcula crecerá un 15%. Participarán las 17 comunidades autónomas además de representantes de Italia, Francia y Croacia.

