La Casa de Zorrilla acoge Rara Avis, festival de literatura de terror

Rara Avis, festival de literatura de terror

La Casa de Zorrilla se convierte desde este jueves y hasta el domingo, 27 de septiembre, en sede de la segunda edición de Rara Avis, una propuesta en torno a la literatura de terror, fantasía y ciencia ficción que invita al público de todas las edades a descubrir el atractivo de las historias que desafían a la realidad.

Coordinada por la editora Montse Ruiz, la cita arranca mañana, viernes 25, a las 19:00h con una charla sobre 'Fantasmas en la imagen. La fotografía de fantasmas en los orígenes del medio', impartida por el profesor de la Universidad de Valladolid Roger Ferrer.

La jornada inaugural contará también con la proyección de 'Zara', la mística, acompañada por el piano de Ricardo Casas y presentada por Arturo Dueñas, en los Cines Casablanca a las 21:30h. Las entradas están disponibles en la taquilla de los cines a un precio único de tres euros.

Un día después, el viernes 26, la Casa de Zorrilla acogerá un taller gratuito sobre el «cadáver exquisito», técnica surrealista de creación literaria, impartido por Paz Altés. Dirigido a público adulto, tendrá lugar a las 17:30h. Le seguirá, a las 19:00h, la charla 'Astronomía y literatura', por el astrofísico Miguel Santander, y, a las 20:00h, 'Lenguaje cinematográfico en el cine de terror', por el cineasta Sergio Pereda.

En la jornada de clausura, el sábado 27, los actos se repartirán entre la casa-museo y la Librería Akelarre. Este último espacio será escenario del taller infantil 'Asusta al monstruo', impartido por Laura Montes (niños de 8 a 11 años, 10:30h) y de varias partidas de rol para jóvenes dirigidas por Santiago Eximeno (14 a 17 años, 16:30h).

Por su parte, la Casa de Zorrilla acogerá las charlas 'El Golem ante el espejo', por el profesor de Filosofía y escritor Paco Santos (12:00h); 'Historias al grafito', por Lucía Vázquez (13:00h); 'Sombras en la sierra de Guadarrama', por el director del podcast 'MalaYerba' Dani Pastor (17:00h), y 'Misterios sobrenaturales con ambientación histórica: las aventuras del Dreaming Spires', por la escritora Victoria Álvarez (19:00h).

Como colofón, esa misma tarde, a partir de las 20:30h, tendrá lugar en el jardín romántico la lectura dramatizada de El vampiro, a cargo de Amigos del Teatro.

Las inscripciones para los talleres, todos ellos, con plazas limitadas; pueden realizarse en la Casa de Zorrilla durante su horario habitual de apertura. La entrada al resto de actividades en la casa-museo será libre hasta completar aforo.