IMPRO Valladolid arranca su nueva temporada este viernes en el Teatro Zorrilla

Es el final del verano, el comienzo del otoño, el adiós de septiembre, y en estos aparentes dispares ingredientes se conforman las distintas propuestas teatrales ... en los espacios escénicos de Valladolid. Una paleta de opciones sobre las tablas que van desde lo netamente musical a lo puro teatral, pasando por el humor y el juego.

Desde el Teatro Zorrilla, la compañía IMPRO Valladolid regresa este viernes 26 en la que será la decimotercera temporada desde la fundación de la agrupación, y la séptima en este recinto de la Plaza Mayor: «Más de treinta mil espectadores han disfrutado, reído y experimentado la magia de un espectáculo nuestro», valora Berta Monclús. de la compañía. «Somos una compañía que constantemente reivindica el placer del juego, del teatro, de la risa y del humor en la vida».

En el mismo espacio, el sábado estarán activas las dos salas; la experimental, con la travesura 'La movida esa rara de las Focof', que aúna música informal con humor, y la principal, con el espectáculo flamenco de Antonio de Verónica y Saray Cortés 'La vida es breve'. El domingo volverá el humor puro con el show cómico de Andrés Torres 'Los hijos adolescentes'.

Del juego con los retruécanos del idioma de IMPRO Valladolid a la deconstrucción del lenguaje mismo en el Auditorio Miguel Delibes. Y es que el sábado 27 la compañía Saltatium Teatro plantea una singular propuesta; 'No decir', basada en el episodio a lo 'Walden' ocurrido al inicio de la trayectoria de Ludwig Wittgenstein, cuando el filósofo se aisló del mundo en una cabaña perdida en un fiordo noruego, donde comenzó a idear en lo que terminaría siendo el 'Tractatus Logico-philosophicus', su obra más representativa: «Es un espectáculo antiespectacular, donde apenas pasa nada, la radiografía de un instante que terminará por dar un libro que es a la vez rompedor en contenido filosófico y una joya de la poesía», valora el director y actor Sergio Artero.

Las elucubraciones de lo incognoscible se construyen y se destruyen en esta puesta en escena austera, alineada con la teoría teatral de la coetánea de Wittgenstein Gertrude Stein, para vincular de forma más desafiante fondo y forma: «Se habla de la frugalidad y de rechazar lo pomposo y lo innecesario, y la obra se desarrolla de forma circular y recursiva, a la manera de los pensamientos que tendría una mente obsesiva, como la de este filósofo».

Juego y poesía

Para seguir en el filo de lo experimental, la sala Al Norte a la Izquierda representa este jueves y este viernes 'El gran manicomio', aproximación lúdica de Estudi Zero Teatre a los rompedores textos líricos de Antonina Canyelles, donde poesía y teatro se funden «en un juego disparatado de reflexiones muy sintéticas y potencia extraordinaria», en palabras de su director, Pere Mestre: «Es un espectáculo fresco y dinámico, crudo y salvaje, en el que con escenas individuales y corales, donde bailamos, cantamos o recitamos; hablamos de muerte, sexo, guerra, locura...». El revuelto de géneros, temas y formatos componen este 'gran manicomio' que, aseveran, «emocionan y divierten a públicos de todas las edades».

La más convencional de las propuestas de este fin de semana se encuentra en la Sala Borja de mano de la Asociación Cultural Histórica Torre del Homenaje; con la última representación, tras seis años, de 'La reina olvidada', sobre Urraca I de León: «Es una ocasión para que la gente conozca parte desconocida de esta historia en general y del conde Ansúrez en particular», asevera Óscar Esteban, presidente de la asociación, autor del libreto y actor que encarna al conde de Candespina: «Va a ser un placer llevar a esta sala una recreación que normalmente hacemos en castillos o espacios abiertos», subraya, en torno a un espectáculo que podrá verse este sábado 27, un número con «acción, romance y una impresionante batalla final».

Por su parte, el Teatro Calderón acoge el viernes y sábado la comedia 'El barbero de Picasso', con Pepe Viyuela como el legendario cubista y Antonio Molero en el papel de su amigo, el peluquero Eugenio Arias. El Cervantes limita sus dos propuestas al ámbito melódico; el viernes, con el concierto 'Flamenkeando' de El Suso, y el domingo, con la infantil 'Jueves y familia', una amable parodia del clan Addams y su gótica hija Miércoles.

Por último, Edén Serrano visitará el viernes el Teatro Carrión con su show de stand-up. Los más pequeños tendrán ocasión para una propuesta especialmente pensada para ellos el domingo, con el musical infantil 'Drilo & The Kids Band'.