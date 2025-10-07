Helena Pimenta, Premio de Honor de Artes Escénicas de Castilla y León El Teatro Principal de Burgos acogerá la gala de entrega el día 16

Martes, 7 de octubre 2025

La directora de escena y dramaturga salmantina Helena Pimenta será distinguida con el Premio de Honor de la primera edición de Premios Artes Escénicas de Castilla y León, que organiza ARTESA (Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León) con el patrocinio de la Consejería de Cultura y el apoyo de la Diputación de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos.

La asociación ARTESA dio a conocer los detalles de una gala que acogerá el Teatro Principal de Burgos el jueves, 16 de octubre, y que contará, entre otras, con las actuaciones de Fetén Fetén, El Trío Caracol, la compañía Rita Clara, Cidanz Producciones y el colectivo de danza urbana H3B. La ceremonia será conducida por la popular actriz burgalesa Eva Manjón y el intérprete vallisoletano Cesar Catalina, y será emitida en directo por La 8 Burgos (de Castilla y León Televisión).

Así, el vicepresidente de la Asociación ARTESA y director artístico de la Gala, Francisco Negro, subrayó de la galardonada que fue reconocida en 1993 con el Premio Nacional de Teatro y directora desde 2011 a 2019 de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, así como que es unas de las voces más sólidas y relevantes de la escena del país.

Tras tres décadas dedicada al mundo del teatro, está considerada como una de las mejores especialistas en la obra de Shakespeare, tras poner en pie muchos de sus textos. A su actividad sobre las tablas, la salmantina suma una dilatada labor pedagógica en escuelas de teatro, universidades y foros nacionales e internacionales.

El jurado destacó de la dramaturga que «ejemplifica la originalidad genuina del creador, el rigor intelectual y el coraje de significarse como artista en unos años en que las artes escénicas se estaban configurando como un instrumento de reflexión en la sociedad español» y reconocido además su labor en defensa del «teatro independiente que no se pliega a la comercialidad y se afianza en el futuro como un referente».

Asimismo, se hará entrega del galardón a la Excelencia al programa 'Clunia Cultural', gestionado por la Diputación provincial de Burgos, distinguido «por su remarcable trayectoria y empeño en promover las artes escénicas y poner en valor el incomparable marco arqueológico del Teatro Romano de Clunia como referente cultural para la ciudadanía de Castilla y León y de toda España».