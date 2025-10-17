David Serrano adapta a Tennessee Williams en el Calderón con 'Un tranvía llamado Deseo'

Antes de que la ciudad, y con ella buena parte de sus espacios escénicos, viva la revolución que suponga la septuagésima edición del Festival Internacional ... de Cine Seminci, los teatros acogen producciones teatrales de toda índole. Y es que, a pesar de la cada vez más acentuada presencia de musicales, monólogos y espectáculos melódicos para niños, aún hay cabida para grandes nombres de la escena y la literatura, como demuestran los dos titanes adaptados para este fin de semana: William Shakespeare y Tennessee Williams.

El escenario del Teatro Calderón se ilumina con la adaptación teatral de la obra de Williams 'Un tranvía llamado deseo', con Nathalie Poza, María Vázquez y Pablo Derqui. David Serrano, guionista de éxitos como 'El otro lado de la cama' o 'Días de fútbol', aparca su vis cómica para hundirse en este melodrama familiar y emblema tanto de la obra de su autor como del teatro coetáneo, que se podrá ver de viernes a sábado en la Sala Principal. «Afronto la comedia y el drama desde un sitio similar, poniéndome al servicio de la historia y los actores», explica Serrano, si bien acepta que «el nivel de concentración es mayor con respecto a una obra más ligera».

«Es una propuesta muy diferente a la icónica película, habernos acercado a ella habría sido un error», agrega. «La violencia y el maltrato no se ven ahora como se veían en los años cincuenta, y eso está en nuestra adaptación», valora el director, aunque pondera que el envejecimiento de las obras de Williams, a pesar de los años, se sostiene gracias a los personajes y las historias reflejadas: «Es uno de los grandes genios de la literatura, sus personajes son inolvidables y sus tramas rezuman verdad». La Delibes del Calderón, por otro lado, acoge esos mismos tres días 'La mirada de Lucía', a cargo de Teatro del Navegante.

Por otra parte, el autor de 'Romeo y Julieta' o 'Hamlet' se podrá ver en el LAVA este sábado con una de sus obras «menores»; 'Medida por medida', traducida, adaptada y dirigida para la ocasión por Gabriel Chamé, quien ya ha acometido previamente, del célebre escritor, 'Otelo': «Se intenta respetar el texto y contar la historia», explica Chamé; «aunque el lenguaje 'clown' y la lúdica visual, a lo gag chaplinesco, influyen y dan color a la obra, pero está más cercano a Shakespeare que el realismo».

Con un elenco reducido a cinco actores, el juego es evidente para el espectador, acompañado por una escenografía abstracta, música vienesa y una iluminación basada en las sutilezas de tonos para crear espacios particulares y situaciones delicadas, al borde de la provocación: «La obra apela a la contemporaneidad porque no hemos evolucionado desde la época de Shakespeare, y nos movemos en tensiones entre la corrupción y la pureza, la intolerancia y la compasión...», enumera. «Aludimos también al abuso, sexual y de poder, quienes imponen una moral y luego la rompen, y sobre las apariencias».

El LAVA, que ya trajo a la compañía argentina Sutottos con 'Feliz día' el pasado jueves, corona el fin de semana con Teloncillo Teatro y la agrupación chilena Teatro de Ocasión, que el domingo rinden homenaje conjunto a Gabriela Mistral en 'Lucila, luces de Gabriela', acercamiento de la Nobel iberoamericana a los más pequeños.

Carmen: Éxito global

El Zorrilla ofrece doblete teatral el viernes, con 'La dieta', original de José Cabeza y Beatriz Veiga dirigida por Alicia Hernanpérez, en la Sala Experimental', y 'Carmen' de Bizet, a cargo del Ballet Flamenco de Madrid, en la Sala Principal:«Es la versión más clásica que le encanta a la gente de aquí y en la China, que son una esponja cultural», valora el director general de la compañía, Luciano Ruiz. «'Carmen' tiene tal calado que es conocida en cualquier rincón del mundo». El sábado será día de monólogos, con el 'Sinvergonza' de Gonzalo Jiménez y el 'Humorista de guardia' de José Luis Calero. Finalmente, el domingo 19 se rendirá un tributo a Nino Bravo en el multipremiado musical 'Libre'desde la sala principal, mientras que la sala experimental alberga dos espectáculos bien diferentes: la comedia 'Chas... y de repente ¡tú!' y el drama sensorial 'Una noche con Federico', homenaje lorquiano a cargo de Susana Garrote, en escena, y Raquel Reyes, en la dirección.

Desde el Auditorio Miguel Delibes, y al margen del tour de Valeria Castro 'El cuerpo después de todo' que se celebrará el domingo, Arvine Danza presenta el sábado 18 'Mulier',«un viaje emocional de tintas etapas que atraviesan las mujeres víctimas de violencia: desde la toma de conciencia y el dolor, hasta la búsqueda de libertad y empoderamiento personal», en palabras de Elysa López.. Y si seguimos hablando de baile contemporáneo, Andén 47 celebra también el sábado una nueva edición de Faro Urbano A Escena, su muestra de danza urbana que este año acoge propuestas de Samuel aka Serio, Lucila Fernández, Celia Cabezas, Dany Barros y la compañía Nisha.

En el Carrión recala Isabel Aaiún el sábado, en su gira 'Potra salvaje', y se podrá ver un tributo a 'Vaiana' el domingo. También el Cervantes es eminentemente musical este fin de semana, con el concierto de Patri Linares y Diego Jiménez 'Lo mejor de una vida', que tendrá lugar el domingo.

Para buscar teatro puro, aún queda un último reducto: la Sala Borja; donde el grupo de teatro La Máscara adapta el viernes 17 el clásico de Neil Simon 'La extraña pareja', en una obra benéfica cuyos solidarios beneficios irán a parar a Fundación Red Íncola: «Hemos adaptado el libreto original con guiños locales a Valladolid, una comedia que en 2025 que sigue siendo tremendamente actual», explica Nacho Hernanz, «Óscar» en la obra.