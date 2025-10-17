El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Nathalie Poza y María Vázquez son Blanche y Stella en 'Un tranvía llamado Deseo'. Elena C. Graiño

David Serrano adapta a Tennessee Williams en el Calderón con 'Un tranvía llamado Deseo'

El LAVA recibe al Shakespeare de Gabriel Chamé en 'Medida por medida'

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:05

Comenta

Antes de que la ciudad, y con ella buena parte de sus espacios escénicos, viva la revolución que suponga la septuagésima edición del Festival Internacional ... de Cine Seminci, los teatros acogen producciones teatrales de toda índole. Y es que, a pesar de la cada vez más acentuada presencia de musicales, monólogos y espectáculos melódicos para niños, aún hay cabida para grandes nombres de la escena y la literatura, como demuestran los dos titanes adaptados para este fin de semana: William Shakespeare y Tennessee Williams.

