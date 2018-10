Los 30 años en danza de Víctor Ullate, en el Teatro Calderón 01:22 Desde la izquierda, Eduardo Lao, Ana Redondo, Víctor Ullate y Chema Viteri. / Henar Sastre La compañía presenta este fin de semana en Valladolid su espectáculo homenaje al trabajo de su creador VICTORIA M. NIÑO Valladolid Jueves, 11 octubre 2018, 13:38

Considerado por muchos el bailarín más internacional que ha dado España en el siglo XX, Víctor Ullate quiere retirarse desde hace años. Primero dejó el escenario, luego la creación, para dedicarse a su fundación y a su escuela, pero la «marca Ullate» ha crecido mucho y ahí sigue. Mientras aspira a vivir «con un poco de tranquilidad», su compañía le homenajea con el espectáculo '30 años de danza' creado por su discípulo y amigo Eduardo Lao y este fin de semana lo traen al Teatro Calderón de Valladolid.

'30 años de danza' recorre algunas de las coreografías de una compañía privada que milagrosamente ha logrado sobrevivir en un país «en el que se maltrata este arte», según Chema Viteri, gerente del Calderón.

Lao ha sumado algunas escenas de 'Tras el espejo', 'Samsara', 'Voilá C'est ça', 'Burka', 'Coppélia', 'Wonderland', 'Carmen' y 'Arrayán' con un personaje que«encarna mis sentimientos durante este tiempo» como hilo conductor.

Ullate celebra los «regalos» que la vida le da ahora, las alegrías de sus alumnos, la mayoría destacados bailarines en compañías internacionales. Celebra los éxitos y se lamenta poco del maltrato a la danza citado. «Josué Ullate y Lucía Lacarra acaban del volver de Rusia, de una convención de los mejores bailarines del mundo. Y ellos me decían 'es que allí el ballet es como el fútbol en España'. Claro, allí te encuentras a Plisetskaya en estatuas y calles, por poner un ejemplo. Eso no ocurre aquí. Yo solo he pedido al Ministerio y a la Comunidad de Madrid que nos ayuden a asegurar los sueldos para que Lucía, actual directora, pueda trabajar».

Tres días, tres funciones de un espectáculo de dos horas y media que resume 30 años del Víctor Ullate Ballet Comunidad de Madrid.