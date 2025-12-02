El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Irene Carvajal, Cayetana Guillén Cuervo y José María Esbec. Rodrigo Jimenéz

La Academia de Artes Escénicas celebrará su gala en el Calderón el día 15

Las actrices Belén Rueda y Petra Martínez, el bailarín Juan Carlos Martínez o el circo Raluy Legacy son algunos de los premiados entre los que se encuentran Chema Viteri y el TAC

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:38

Por segundo año consecutivo Valladolid acogerá la gala anual de la Academia de Artes Escénicas de España. El Teatro Calderón será el coliseo de la ... cita que se celebrará el 15 de diciembre y estará presentada por el actor vallisoletano Fernando Cayo, junto a la presidenta de la Academia, Cayetana Guillén Cuervo.

