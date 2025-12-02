La Academia de Artes Escénicas celebrará su gala en el Calderón el día 15

Por segundo año consecutivo Valladolid acogerá la gala anual de la Academia de Artes Escénicas de España. El Teatro Calderón será el coliseo de la ... cita que se celebrará el 15 de diciembre y estará presentada por el actor vallisoletano Fernando Cayo, junto a la presidenta de la Academia, Cayetana Guillén Cuervo.

Reconocer a los que con su trabajo han hecho mejor el mundo desde el escenario es el principal objetivos de la reunión, defiende su presidenta, así como «dignificar» todos los oficios que convergen en el equipo necesario para esta empresa. En esa celebración se entregarán las Medallas de Oro y Distinciones de Académicos de Honor que este año galardonan el trabajo de Belén Rueda en el teatro, con su Salomé a las órdenes de Magüi Mira como último título estrenado en Mérida, a su colega Petra Martínez quien, como otro premiado, Carlos Hipólito tienen medio siglo de papeles dramáticos que comenzaron en el teatro independiente. Otro premiado será Daniel Martínez de Obregón, fundador del grupo Focus, y el bailarín y coreógrafo Juan Carlos Martínez que dirige el Ballet de la Ópera de París.

José María Viteri, que ha dedicado dos décadas a trabajar en el Calderón, volverá a su escenario para ser reconocido por su labor como programador y, como subraya la concejala Irene Carvajal, por su empeño en apoyar al talento local. El Festival de Teatro y Artes de Calle (TAC) de Valladolid también será premiado. Cayetana Guillén destacó su capacidad para «resignificar el espacio público».

Desde Nueva York vendrá a Valladolid Rosalba Rolón, una dramaturga que dirige un red de teatros en español en Nueva York. El Circo Raluy Legacy y e grupo de títeres La Tía Norica, los Teatros del Canal, el Teatro Colón de Buenos Aires y el Festival Dansa de Valencia también serán reconocidos demostrando la vocación de la Academia de reflejar a todas las artes escénicas.