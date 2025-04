Seminci propone un viaje por la historia del festival a través de sus objetos y documentos

El Norte Valladolid Miércoles, 30 de abril 2025, 20:01 Comenta Compartir

Espacio Seminci ha acogido hoy, miércoles, la presentación de la primera entrega de la 'Vitrina del mes', un proyecto expositivo comisariado por el periodista de la Agencia Ical César Combarros, que propone «un viaje en seis etapas» por la historia de la Semana Internacional de Cine de Valladolid a través de sus objetos y documentos en buena parte inéditos. La muestra discurrirá hasta final de año, renovándose en la tercera semana de cada mes (salvo en agosto y octubre, coincidiendo con la 70 edición), discurriendo de forma paralela al periodo histórico de las películas programadas cada jueves en los Cines Broadway dentro del ciclo '70 años de Seminci. Una cierta historia del cine de autor'.

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, recalcó en declaraciones recogidas por Ical que «70 años no se cumplen todos los días» y aseguró que el festival «mira al pasado para impulsarnos al futuro con mucho optimismo». La 'Vitrina del mes', según apuntó, busca poner en valor el «gran bagaje y la gran historia de Seminci», trabajando 2de forma silenciosa pero efectiva».

Por su parte, el director del certamen, José Luis Cienfuegos, afirmó que lo que diferencia a la Semana de otros festivales y su «singularidad» es «su estabilidad» y un «entramado cultural» que se sustenta en el público, que «ha sostenido al certamen a lo largo de las décadas».

Cienfuegos subrayó que para la organización del festival la defensa y puesta en valor del patrimonio cinematográfico es «muy importante», como prueban ciclos como Memoria y Utopía o el trabajo que conlleva esta Vitrina del Mes a partir del material que se conserva en el archivo del certamen y en el Archivo Municipal de Valladolid, al que se refirió como «un ejemplo y un modelo a seguir» en la conservación y difusión del patrimonio. Además, se refirió a Combarros, responsable de las publicaciones del festival, como «el guardián de las esencias» de Seminci y aseguró que «estará trabajando hasta final de año para renovar los contenidos de la Vitrina».

Por su parte, el historiador del festival recalcó que «son muchas las miradas y las formas de aproximarse y contar la historia del festival». En ese sentido, recordó la publicación, con motivo de la 20 edición, del libro '20 años de cine a través de la Semana Internacional de Cine de Valladolid', firmado por Fernando Herrero, donde repasó a través de críticas cinematográficas algunas de las películas que supusieron hitos para el certamen. En la 40 edición, recordó, Seminci publicó un libro que reunía los carteles y el palmarés de cada una de las ediciones celebradas. Con motivo de las bodas de oro, el propio Combarros firmó por encargo del entonces director, Fernando Lara, 'Una ventana al mundo', un libro donde narraba la creación y evolución de la Semana a la par que de la propia ciudad a lo largo de los años, «a través del testimonio directo de sus protagonistas». Y con motivo de la 60 edición en 2015, por encargo esa vez de Javier Angulo, publicó 'Seminci. Una historia de cine', un repaso en imágenes a los grandes profesionales del cine que visitaron la ciudad con motivo del festival.

Una nueva perspectiva

«Ahora José Luis Cienfuegos, el actual director, me ha pedido comisariar esta Vitrina del mes, que intentará sacar a la luz objetos y documentos desconocidos en muchos casos, que ofrecen una nueva perspectiva para conocer Seminci. En definitiva, esto no es más que un juego, un divertimento, una invitación a que los semanistas y curiosos se acerquen a este Espacio Seminci para dejarse sorprender cada mes por el contenido de esta cápsula del tiempo, que nos brinda una nueva mirada hacia el camino, no siempre recto, que ha permitido levantar el festival hasta constituirse como un faro en el cine de autor contemporáneo y una seña de identidad de la propia ciudad», resumió.

Esta primera entrega de la Vitrina del Mes, que abarca el periodo que va desde 1956 hasta 1961, reúne entre otras cosas los programas de mano que se facilitaban a los espectadores de la primera edición, ilustrados por José Antonio Perelétegui (primo de Umbral y responsable del cartel de la primera edición en 1956); el primer libro editado por el festival, una monografía sobre Cecil B. DeMille escrita por Carlos Fernández Cuenca, que abrió la potente apuesta editorial del festival, que a día de hoy se conserva; el primer acta de un jurado internacional, en la cuarta edición, junto a un Lábaro de Oro (el trofeo creado antes que la Espiga de Oro para reconocer las mejores películas religiosas de cada edición); también hay alusiones a películas que no encontraron hueco en el palmarés pero que hicieron historia en el certamen, como 'Kapò', de Gillo Pontecorvo, que junto a títulos como 'Mein Kampf' o 'Tuti a casa' hicieron que la quinta edición se conociera popularmente como la Semana antinazi, despertando no pocos recelos; el saluda en el catálogo de 1960 de Antolín de Santiago y Juárez, que fue director del certamen en sus primeras 18 ediciones; y guiños a cineastas clave para comprender la línea humanista que Seminci nunca ha abandonado como Ingmar Bergman, que es el cineasta que más veces conquistó el Lábaro de Oro, hasta en tres ocasiones.