Directo El desfile de rostros conocidos sigue a buen ritmo mientras la lluvia arrecia
Elena Sánchez y Llum Barrera, en el 'photocall'. Alberto Mingueza
Directo

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

La gala de clausura de la Seminci arrancará a las 20:00 horas

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:44

Actualizado Hace 5 minutos

19:38

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

El elenco al completo de “Siempre es invierno” cierra la alfombra roja de la clausura de la 70 Seminci

19:35

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

Amaia Salamanca

19:34

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

David Trueba

19:33

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

Isabelle Renauld

19:32

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

David Verdaguer, protagonista de “Siempre es invierno”

19:27

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

Federico Veiroj, director de 'Cara a cara'

19:25

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

Gabriel Azorín y Celso Giménez, de la película 'Anoche conquisté Tebas'

19:21

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

19:19

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de &#039;Siempre es invierno&#039; cierran el &#039;photocall&#039;
Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

Los hermanos Ángela y Álvaro Cervantes

19:14

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

La productora Nata Moreno

19:13

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

Carla Quílez, de la serie “Yakarta”

19:11

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

Mounia Akl y Cyril Aris, de la película “Este melancólico y maravilloso mundo”

19:08

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

Lucía Aleñar, directora de “Forastera”

19:06

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

Pedro Pinho de “La risa y la navaja”

19:04

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

El director Fernando Franco, de la premiada “Subsuelo”

19:01

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

Norma Canda

19:01

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

La directora Candela Sotos

18:55

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

Isaki Lacuesta y Alondra Bentley

18:52

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

Fernando Cayo

18:51

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

Rubén Ochandiano

18:50

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

Ivana Baquero

18:50

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

Albert Serra en calidad de productor del filme Magallanes

18:47

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

Jorge Luis García Vázquez, Presidente De Fundos, y José María Viejo del Pozo, Director General De Fundos

18:44

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

Elena Sánchez y Llum Barrera

18:43

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

En el exterior del teatro Calderón, cazadores de autógrafos, perseguidores de selfies e incondicionales de la Seminci en general, se arremolinan esperando conseguir un vistazo fugaz de sus estrellas favoritas

18:42

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

El grupo “La la love you”

18:41

Turno de las personalidades institucionales con el director del festival, Jose Luis Cienfuegos, el alcalde Jesús Julio Carneto y la concejala Blanca Jiménez Cuadrillero

18:35

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

Algunos curiosos mantienen su puesto en el exterior del Teatro Calderón, a la caza de alguna cara famosa. Foto: Carlos Espeso

18:26

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

Comienza la alfombra roja de clausura de la 70 Seminci con un habitual de estos actos en Valladolid. El Langui marca el pistoletazo de salida.

18:26

Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'

Los fotógrafos y cámaras esperan a los invitados a la gala en el espacio habilitado para el 'photocall 'debido a las lluvias en el exterior del Teatro Calderón. Foto: Alberto Mingueza

18:08

En breve dará comienzo la alfombra roja para la clausura de la 70 Seminci. Dadas las fuertes lluvias, esta edición echará su cierre desde el interior del Teatro Calderón, donde desfilarán personalidades institucionales, estrellas premiadas y protagonistas de la gran gala final

