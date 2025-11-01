Amaia Salamanca, David Verdaguer y el resto del elenco de 'Siempre es invierno' cierran el 'photocall'
La gala de clausura de la Seminci arrancará a las 20:00 horas
Valladolid
Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:44
19:38
El elenco al completo de “Siempre es invierno” cierra la alfombra roja de la clausura de la 70 Seminci
19:35
Amaia Salamanca
19:34
David Trueba
19:33
Isabelle Renauld
19:32
David Verdaguer, protagonista de “Siempre es invierno”
19:27
Federico Veiroj, director de 'Cara a cara'
19:25
Gabriel Azorín y Celso Giménez, de la película 'Anoche conquisté Tebas'
19:21
19:19
Los hermanos Ángela y Álvaro Cervantes
19:14
La productora Nata Moreno
19:13
Carla Quílez, de la serie “Yakarta”
19:11
Mounia Akl y Cyril Aris, de la película “Este melancólico y maravilloso mundo”
19:08
Lucía Aleñar, directora de “Forastera”
19:06
Pedro Pinho de “La risa y la navaja”
19:04
El director Fernando Franco, de la premiada “Subsuelo”
19:01
Norma Canda
19:01
La directora Candela Sotos
18:55
Isaki Lacuesta y Alondra Bentley
18:52
Fernando Cayo
18:51
Rubén Ochandiano
18:50
Ivana Baquero
18:50
Albert Serra en calidad de productor del filme Magallanes
18:47
Jorge Luis García Vázquez, Presidente De Fundos, y José María Viejo del Pozo, Director General De Fundos
18:44
Elena Sánchez y Llum Barrera
18:43
En el exterior del teatro Calderón, cazadores de autógrafos, perseguidores de selfies e incondicionales de la Seminci en general, se arremolinan esperando conseguir un vistazo fugaz de sus estrellas favoritas
18:42
El grupo “La la love you”
18:41
Turno de las personalidades institucionales con el director del festival, Jose Luis Cienfuegos, el alcalde Jesús Julio Carneto y la concejala Blanca Jiménez Cuadrillero
18:35
Algunos curiosos mantienen su puesto en el exterior del Teatro Calderón, a la caza de alguna cara famosa. Foto: Carlos Espeso
18:26
Comienza la alfombra roja de clausura de la 70 Seminci con un habitual de estos actos en Valladolid. El Langui marca el pistoletazo de salida.
18:26
Los fotógrafos y cámaras esperan a los invitados a la gala en el espacio habilitado para el 'photocall 'debido a las lluvias en el exterior del Teatro Calderón. Foto: Alberto Mingueza
18:08
En breve dará comienzo la alfombra roja para la clausura de la 70 Seminci. Dadas las fuertes lluvias, esta edición echará su cierre desde el interior del Teatro Calderón, donde desfilarán personalidades institucionales, estrellas premiadas y protagonistas de la gran gala final
