El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El documental 'Memory'
Tiempo de Historia

Verdades en busca de autor

La edición reconoce el peso creativo de cineastas capaces de concebir obras de no ficción que trascienden a su propia realidad.

Rafa Vega

Rafa Vega

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:13

Comenta

Ha querido destacar el jurado de Tiempo de Historia en esta extinta edición la fundamental condición de autor que ha de cimentar la labor de ... cualquier cineasta, incluidos quienes se consagran a largometrajes de no ficción. Las películas reconocidas lucen el tejido de una materia prima personal que los realizadores han utilizado para urdir sus respectivas obras y un excepcional alarde de recursos para convertirlas en un cine que supera las expectativas, a menudo injustamente acotadas, del cine documental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El proyecto de Poniente se licitará en 2026 y se diseñará la pasarela con Arroyo
  2. 2

    La Guardia Civil investiga una oleada de robos en casas y negocios de Boecillo
  3. 3

    El esqueleto de los 114 pisos para jóvenes ya asoma en la ladera norte de Parquesol
  4. 4

    Avisa por el intento de suicidio de un familiar y descubre que ya no vive allí
  5. 5

    Valladolid se lo pasa de miedo en la noche de Halloween
  6. 6 Detenida una asesora financiera por estafar 122.000 euros a autónomos vallisoletanos durante cuatro años
  7. 7

    Urbanismo busca inversores para crear un gran complejo cultural y recuperar la histórica azucarera Santa Victoria
  8. 8

    Horse Valladolid crea un nuevo turno de noche para asumir un pedido de 15.000 motores
  9. 9

    Interceptado un menor cuando circulaba en patinete desde Palencia a Saldaña
  10. 10 Detenido por agredir de un puñetazo a un menor en el paseo Juan de Austria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Verdades en busca de autor

Verdades en busca de autor