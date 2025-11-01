Verdades en busca de autor

Ha querido destacar el jurado de Tiempo de Historia en esta extinta edición la fundamental condición de autor que ha de cimentar la labor de ... cualquier cineasta, incluidos quienes se consagran a largometrajes de no ficción. Las películas reconocidas lucen el tejido de una materia prima personal que los realizadores han utilizado para urdir sus respectivas obras y un excepcional alarde de recursos para convertirlas en un cine que supera las expectativas, a menudo injustamente acotadas, del cine documental.

En los casos de Federico Veiroj y Vladlena Sandu esa consideración es indiscutible. El primero de ellos afronta su catarsis para recomponer y acrisolar su relación con la figura paterna que guarda en la memoria y aquella que acaso ha descubierto indagando en decenas de grabaciones domésticas hechas con los años.

Es el 'Cara a cara' de Veiroj un juego especular y ensimismado. Si a lo largo de la película es su padre el objeto principal de estudio, sometido al interrogatorio de un comité de psicoterapeutas, al finalizar vemos al Federico Veiroj realizador igualmente protagonista. No en vano el uruguayo mostró su guarida mental, donde retira cajas y bultos, para llegar a esas cintas domésticas olvidadas en un rincón de su memoria.

Vladlena Sandu también realiza un ejercicio catártico gracias a 'Memory' para mostrar los horrores que permanecen en su recuerdo bajo la estrecha vigilancia de aquel King Kong que conoció en un cine de Grozni, antes de que Chechenia sufriera la ambición devastadora de la nueva Rusia, y que finalmente ha resultado ser su alter ego.

'Memory' es un deleite que ha sido destilada del dolor, uno de esos milagros que de vez en cuando ocurren en la oscuridad de la sala.