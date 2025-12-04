El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un fotograma de 'Italiano para principiantes'.

La promesa del calor

Lone Sherfig salva a sus protagonistas del frío y la soledad con una clase de italiano

Jorge Praga

Jorge Praga

Valladolid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:41

Comenta

La directora y su época. El 1995, con ocasión del centenario del nacimiento del cine, los daneses Lars von Trier y Thomas Vinterberg convocaron ... a la prensa en París para dar a conocer un manifiesto al que llamaron Dogma 95, que luego se completó con un decálogo bautizado como Voto de Castidad. Era un llamamiento a la naturalidad, también una sugerencia para rodajes más económicos. Y, desde luego, una maniobra publicitaria algo gamberra. A la iniciativa se sumaron más cineastas, empezaron a proliferar los rodajes que respetaban esa castidad técnica, y pronto hubo unas decenas de películas con el certificado avalado por los inventores. En 2000 se sumó la primera mujer, Lone Scherfig (Copenhague, 1959), una directora con experiencia televisiva que cambió el tono, que no la forma, con la cálida 'Italiano para principiantes'.

