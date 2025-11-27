El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Logo Patrocinio
Björk y Deneuve, en 'Bailar en la oscuridad'. Promocional
Seminci

El danés iconoclasta

Lars von Trier construye un melodrama musical con una mezcla de respeto y transgresión de las normas del género

Jorge Praga

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:06

Comenta

El director y su época. En su larga trayectoria Lars von Trier (Copenhague, 1956) ha tenido como acompañante habitual la provocación y el escándalo: las ... normas que impuso a sus producciones desde que inventó junto a Thomas Vinterberg el decálogo Dogma 95; las temáticas conflictivas de la posguerra ('Europa'), de la religión ('Anticristo'), del sexo ('Los idiotas', 'Nymphomaniac'); sus declaraciones filonazis en el Festival de Cannes de 2011, del que fue expulsado; en fin, sus manías y rarezas, su aversión a volar que le ha impedido recoger premios o trasladarse a exteriores donde debían rodarse sus obras. Todo ello ha contribuido a dibujar un personaje áspero y caprichoso que le ha cerrado últimamente más de una puerta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  2. 2

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en cinco años
  3. 3

    Una árbitra usa el protocolo antiviolencia en un partido juvenil en Valladolid: «Payasa, hija de puta, sinvergüenza»
  4. 4 Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán
  5. 5 Atribuyen al asesino de Eli ocho delitos en Medina de Rioseco y Villabrágima
  6. 6 El salmantino Fernández Vera cae fulminado en la crisis por el desfalco en la investigación del cáncer
  7. 7

    «La estación habría que repensarla porque no es idónea para soterrar»
  8. 8

    Evacúan una empresa de Boecillo por una nube roja generada por una reacción química
  9. 9 Vuelve el mercado navideño a la Plaza Mayor: oferta, horarios y días de apertura
  10. 10

    Instalan nuevos bolardos en el acceso a las rotondas de La Cistérniga para evitar la invasión de carriles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El danés iconoclasta

El danés iconoclasta