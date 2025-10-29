El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Programa completo de la Seminci 2025: miércoles 29 de octubre

Consulta aquí el programa completo de la sexta jornada de la Semana Internacional del Cine de Valladolid

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 06:46

Comenta

• Miércoles 29 de octubre

- 8:30 h. TEATRO CALDERÓN. LA CRONOLOGÍA DEL AGUA. (127 min). V.O. en inglés, subtitulada en español. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.

- 9:30 h. CINES BROADWAY-SALA 4. JERICÓ. (85 min). V.O. en español y alemán, subtitulada en español. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 10:30 h. CINES BROADWAY-SALA 1. LOS BASILISCOS. (85 min). V.O. en italiano, subtitulada en español e inglés. Memoria y Utopía.

- 10:30 h. CINES BROADWAY-SALA 2. LA RISA Y LA NAVAJA. (210 min). V.O. en portugués, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 12:00 h. TEATRO CALDERÓN. MIRRORS NO 3. (86 min). V.O. en alemán, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.

- 12:00 h. TEATRO ZORRILLA. BOUCHRA. (85 min). V.O. en inglés, francés y árabe, subtitulada en español e inglés. Alquimias.

- 12:00 h. SALA FUNDOS. WILD FOXES. (90 min). V.O. en francés, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 12:00 h. CINES BROADWAY-SALA 3. MELEK LEAVES. (88 min). V.O. en alemán, subtitulada en español. Memoria y Utopía.

- 12:30 h. CINES BROADWAY-SALA 1. CORTOMETRAJES 3: Ali (15 min); Les Habitants (42 min); Lucus (13 min); I'm Glad You're Dead Now (13 min). V.O. en bengalí, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial Internacional de Cortometrajes.

- 16:00 h. TEATRO CALDERÓN. MIRRORS NO. 3. (86 min). V.O. en alemán, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

- 16:00 h. TEATRO CARRIÓN. SORRY, BABY (103 min). V.O. en inglés, subtitulada en español. Sección Oficial.

- 16:15 h. TEATRO ZORRILLA. LITTLE TROUBLE GIRLS (89 min). V.O. en esloveno, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 16:30 h. CINES BROADWAY-SALA 3. PALABRA Y UTOPÍA (130 min). V.O. en portugués, subtitulada en español e inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 16:45 h. TEATRO CERVANTES. PENDARIPEN, LA HISTORIA SILENCIADA DEL PUEBLO GITANO (99 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Proyecciones especiales. Público, prensa y acreditados.

- 16:45 h. CINES BROADWAY-SALA 1. PHANTOMS OF JULY (90 min). V.O. en alemán e iraní, subtitulada en español. Punto de Encuentro.

- 16:45 h. CINES BROADWAY-SALA 2. HARLAN COUNTY U.S.A. (103 min). V.O. en inglés, subtitulada en español. Memoria y Utopía.

- 17:00 h. SALA FUNDOS. TALES OF THE WOUNDED LAND. (120 min). V.O. en árabe, subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia. Entrada libre retirando entrada.

- 18:15 h. TEATRO CALDERÓN. CUANDO UN RÍO SE CONVIERTE EN MAR. (180 min). V.O. en catalán, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

- 18:30 h. TEATRO CARRIÓN. SILENT FRIEND. (147 min). V.O. en alemán e inglés, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

- 18:30 h. TEATRO ZORRILLA. GALA CASTILLA Y LEÓN: El Canal de Castilla (26 min) y El Noveno (11 min). Sin diálogos. Intertítulos en español. Proyecciones especiales.

- 19:00 h. TEATRO CERVANTES. VIVIR LA TIERRA (129 min). V.O. en mandarín, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.

- 19:15 h. CINES BROADWAY-SALA 3. REBUILDING (95 min). V.O. en inglés, subtitulada en español. Punto de Encuentro.

- 19:15 h. CINES BROADWAY-SALA 5. THE SOUFFLEUR (78 min). V.O. en inglés, alemán, español e italiano, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 19:30 h. CINES BROADWAY-SALA 1. LAS ESTACIONES (82 min). V.O. en portugués y alemán, subtitulada en español. Tiempo de Historia.

- 19:30 h. CINES BROADWAY-SALA 2. APUNTES PARA UNA FICCIÓN CONSENTIDA (79 min). V.O. en español y alemán, subtitulada en español e inglés. Alquimias.

- 19:30 h. CINES BROADWAY-SALA 4. CABEZA DE VACA (104 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

Consulta el programa completo de la Seminci 2025

- 20:00 h. SALA FUNDOS. THE HILLS OF WRATH (118 min). V.O. en francés, subtitulada en español. Cine Gourmet.

- 21:15 h. TEATRO ZORRILLA. FORASTERA (97 min). V.O. en catalán, español e inglés, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 21:15 h. CINES BROADWAY-SALA 3. EL GIRO (90 min). V.O. en wólof y francés, subtitulada en español e inglés. Memoria y Utopía.

- 21:15 h. TEATRO CERVANTES. ESTE CUERPO MÍO (86 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Tiempo de Historia. Público, prensa y acreditados.

- 21:15 h. CINES BROADWAY-SALA 1. ANOCHE CONQUISTÉ TEBAS (112 min). V.O. en portugués, gallego y latín subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 21:45 h. CINES BROADWAY-SALA 2. FORENSES (91 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Alquimias.

- 21:45 h. CINES BROADWAY-SALA 4. CORTOMETRAJES 1: No Skate! (24 min); +10K (31 min); Nervous Energy (15 min); Klonter (14 min). V.O. en francés, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial Internacional de Cortometrajes.

- 21:45 h. CINES BROADWAY-SALA 5. LA ÚLTIMA CENA (120 min). V.O. en español. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 22:15 h. TEATRO CALDERÓN. LA CRONOLOGÍA DEL AGUA (127 min). V.O. en inglés subtitulada en español. Sección Oficial.

- 22:15 h. TEATRO CARRIÓN. RECIÉN NACIDAS (105 min). V.O. en francés subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

