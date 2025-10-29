Programa completo de la Seminci 2025: miércoles 29 de octubre
Consulta aquí el programa completo de la sexta jornada de la Semana Internacional del Cine de Valladolid
Valladolid
Miércoles, 29 de octubre 2025, 06:46
• Miércoles 29 de octubre
- 8:30 h. TEATRO CALDERÓN. LA CRONOLOGÍA DEL AGUA. (127 min). V.O. en inglés, subtitulada en español. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.
- 9:30 h. CINES BROADWAY-SALA 4. JERICÓ. (85 min). V.O. en español y alemán, subtitulada en español. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.
- 10:30 h. CINES BROADWAY-SALA 1. LOS BASILISCOS. (85 min). V.O. en italiano, subtitulada en español e inglés. Memoria y Utopía.
- 10:30 h. CINES BROADWAY-SALA 2. LA RISA Y LA NAVAJA. (210 min). V.O. en portugués, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 12:00 h. TEATRO CALDERÓN. MIRRORS NO 3. (86 min). V.O. en alemán, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.
- 12:00 h. TEATRO ZORRILLA. BOUCHRA. (85 min). V.O. en inglés, francés y árabe, subtitulada en español e inglés. Alquimias.
- 12:00 h. SALA FUNDOS. WILD FOXES. (90 min). V.O. en francés, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 12:00 h. CINES BROADWAY-SALA 3. MELEK LEAVES. (88 min). V.O. en alemán, subtitulada en español. Memoria y Utopía.
- 12:30 h. CINES BROADWAY-SALA 1. CORTOMETRAJES 3: Ali (15 min); Les Habitants (42 min); Lucus (13 min); I'm Glad You're Dead Now (13 min). V.O. en bengalí, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial Internacional de Cortometrajes.
- 16:00 h. TEATRO CALDERÓN. MIRRORS NO. 3. (86 min). V.O. en alemán, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.
- 16:00 h. TEATRO CARRIÓN. SORRY, BABY (103 min). V.O. en inglés, subtitulada en español. Sección Oficial.
- 16:15 h. TEATRO ZORRILLA. LITTLE TROUBLE GIRLS (89 min). V.O. en esloveno, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 16:30 h. CINES BROADWAY-SALA 3. PALABRA Y UTOPÍA (130 min). V.O. en portugués, subtitulada en español e inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.
- 16:45 h. TEATRO CERVANTES. PENDARIPEN, LA HISTORIA SILENCIADA DEL PUEBLO GITANO (99 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Proyecciones especiales. Público, prensa y acreditados.
- 16:45 h. CINES BROADWAY-SALA 1. PHANTOMS OF JULY (90 min). V.O. en alemán e iraní, subtitulada en español. Punto de Encuentro.
- 16:45 h. CINES BROADWAY-SALA 2. HARLAN COUNTY U.S.A. (103 min). V.O. en inglés, subtitulada en español. Memoria y Utopía.
- 17:00 h. SALA FUNDOS. TALES OF THE WOUNDED LAND. (120 min). V.O. en árabe, subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia. Entrada libre retirando entrada.
- 18:15 h. TEATRO CALDERÓN. CUANDO UN RÍO SE CONVIERTE EN MAR. (180 min). V.O. en catalán, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.
- 18:30 h. TEATRO CARRIÓN. SILENT FRIEND. (147 min). V.O. en alemán e inglés, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.
- 18:30 h. TEATRO ZORRILLA. GALA CASTILLA Y LEÓN: El Canal de Castilla (26 min) y El Noveno (11 min). Sin diálogos. Intertítulos en español. Proyecciones especiales.
- 19:00 h. TEATRO CERVANTES. VIVIR LA TIERRA (129 min). V.O. en mandarín, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.
- 19:15 h. CINES BROADWAY-SALA 3. REBUILDING (95 min). V.O. en inglés, subtitulada en español. Punto de Encuentro.
- 19:15 h. CINES BROADWAY-SALA 5. THE SOUFFLEUR (78 min). V.O. en inglés, alemán, español e italiano, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 19:30 h. CINES BROADWAY-SALA 1. LAS ESTACIONES (82 min). V.O. en portugués y alemán, subtitulada en español. Tiempo de Historia.
- 19:30 h. CINES BROADWAY-SALA 2. APUNTES PARA UNA FICCIÓN CONSENTIDA (79 min). V.O. en español y alemán, subtitulada en español e inglés. Alquimias.
- 19:30 h. CINES BROADWAY-SALA 4. CABEZA DE VACA (104 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.
- 20:00 h. SALA FUNDOS. THE HILLS OF WRATH (118 min). V.O. en francés, subtitulada en español. Cine Gourmet.
- 21:15 h. TEATRO ZORRILLA. FORASTERA (97 min). V.O. en catalán, español e inglés, subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 21:15 h. CINES BROADWAY-SALA 3. EL GIRO (90 min). V.O. en wólof y francés, subtitulada en español e inglés. Memoria y Utopía.
- 21:15 h. TEATRO CERVANTES. ESTE CUERPO MÍO (86 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Tiempo de Historia. Público, prensa y acreditados.
- 21:15 h. CINES BROADWAY-SALA 1. ANOCHE CONQUISTÉ TEBAS (112 min). V.O. en portugués, gallego y latín subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 21:45 h. CINES BROADWAY-SALA 2. FORENSES (91 min). V.O. en español, subtitulada en inglés. Alquimias.
- 21:45 h. CINES BROADWAY-SALA 4. CORTOMETRAJES 1: No Skate! (24 min); +10K (31 min); Nervous Energy (15 min); Klonter (14 min). V.O. en francés, subtitulada en español e inglés. Sección Oficial Internacional de Cortometrajes.
- 21:45 h. CINES BROADWAY-SALA 5. LA ÚLTIMA CENA (120 min). V.O. en español. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.
- 22:15 h. TEATRO CALDERÓN. LA CRONOLOGÍA DEL AGUA (127 min). V.O. en inglés subtitulada en español. Sección Oficial.
- 22:15 h. TEATRO CARRIÓN. RECIÉN NACIDAS (105 min). V.O. en francés subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.