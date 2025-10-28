Programa completo de la Seminci 2025: martes 28 de octubre
Consulta aquí el programa completo de la quinta jornada de la Semana Internacional del Cine de Valladolid
Valladolid
Martes, 28 de octubre 2025, 07:21
• Martes 28 de octubre
- 9:00 h. TEATRO CALDERÓN. RECIÉN NACIDAS. (105 min). VO en Francés subtitulada en español e inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.
- 10:00 h. CINES BROADWAY-SALA 1. UNA ÁRIDA ESTACIÓN BLANCA. (106 min). V.O. en inglés, afrikáans y zulú subtitulada en español e inglés. Memoria y Utopía.
- 10:30 h.Cines Broadway - Sala 2. NINO. (97 min). V.O. en francés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 12:00 h. TEATRO CALDERÓN. SORRY, BABY. (103 min). V.O. en inglés subtitulada en español. Sección Oficial Público, prensa y acreditados.
- 12:00 h. CORTOMETRAJES 2. (90 min). V.O. en noruego subtitulada en español e inglés. Sección Oficial Internacional de Cortometrajes.
- 12:00 h.CINES BROADWAY. SALA 3. AL ORIENTE. V.O. en español y quechua subtitulada en español. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.
- 12:00 h. SALA FUNDOS. RENTAL FAMILY. (110 min). V.O. en inglés y japonés subtitulada en español. Sección Oficial.
- 12:00 h. TEATRO ZORRILLA. OLIVIA Y EL TERREMOTO INVISIBLE. (70 min). V.O. en catalán, francés y español subtituladaen español e inglés. Miniminci.
- 12:30 h. CINES BROADWAY. SALA 2. (90 min). V.O. en moré subtitulada en español e inglés. MEMORIA Y UTOPÍA.
- 16:00 h. TEATRO CARRIÓN. SOUND OF FALLING. VV.O. en alemán subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.
- 16:15 h. TEATRO CERVANTES. GIRL. (124 min). V.O. en taiwanés y chino subtitulada en inglés y español. Sección Oficial.
- 16:30 h. TEATRO ZORRILLA. CORTOMETRAJES 4. V.O. en húngaro subtitulada en español e inglés. Sección Oficial Internacional de Cortometrajes.
- 16:30 h.CINES BROADWAY. SALA 1. FORASTERA. (97 min). V.O. en catalán, español e inglés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 16:45 h. CINES BROADWAY. SALA 2. FORENSES (91 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Alquimias.
- 17:00 h. SALA FUNDOS. LA RISA Y LA NAVAJA. (210 min). V.O. en portugués subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 17:00 h. CINES BROADWAY. SALA 3. WILD FOXES. (90 min). V.O. en francés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 17:15 h. CINES BROADWAY. SALA 4. (97 min). V.O. en español y aimara subtitulada en español. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.
- 17:30 h. CINES BROADWAY. SALA 5. (97 min). V.O. en español subtitulada en español. Proyecciones especiales.
- 18:45 h. TEATRO CERVANTES. CUANDO UN RÍO SE CONVIERTE EN MAR. (180 min). V.O. en catalán subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.
- 19:00 h. CINES BROADWAY. SALA 1. (112 min). ANOCHE CONQUISTÉ TEBAS. V.O. en portugués, gallego y latín subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 19:15 h. TEATRO CARRIÓN. DUSE. (122 min). V.O. en italiano e inglés subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.
- 19:15 h. TEATRO ZORRILLA. LAS ESTACIONES. (82 min). V.O. en portugués y alemán subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia.
- 19:15 h. CINES BROADWAY. SALA 2. REBUILDING. (95 min). V.O. en inglés subtitulada en español. Punto de Encuentro.
- 19:15 h. CINES BROADWAY. SALA 3. NOTES OF A TRUE CRIMINAL. (117 min). V.O. en ruso y ucraniano subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia.
- 19:15 h. CINES BROADWAY. SALA 4. EPITAFIO. (82 min). V.O. en español, maya e inglés subtitulada en español. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.
- 19:30 h. TEATRO CALDERÓN. RECIÉN NACIDAS. (105 min). VO en Francés subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.
- 19:45 h. CINES BROADWAY. SALA 5. LEO Y LOU. (101 min). V.O. en español y lengua de signos subtitulada en español e inglés. Miniminci.
- 21:15 h. CINES BROADWAY. SALA 4. BRAVA GENTE BRASILERIA. (104 min). V.O. en portugués subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.
- 21:30 h. SALA FUNDOS. PHANTOMS OF JULY. (90 min). V.O. en alemán e iraní subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 21:30 h. CINES BROADWAY. SALA 1. BULAKNA (90 min). V.O. en Tagálog e inglés subtitulada en español e inglés. Alquimias.
- 21:30 h. TEATRO ZORRILLA. APUNTES PARA UNA FICCIÓN CONSENTIDA. (79 min). V.O. en español y alemán subtitulada en español e inglés. Alquimias.
- 21:45 h. CINES BROADWAY-SALA 5. ¿CARA O CRUZ?. (116 min). V.O. en italiano e inglés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.
- 22:15 h. TEATRO CALDERÓN. SORRY, BABY. (103 min). .O. en inglés subtitulada en español. Sección Oficial.
- 22:15 h. CINES BROADWAY. SALA 3. BEATRIZ. (97 min). V.O. en polaco subtitulada en español. Memoría y Utopía.
- 22:15 h. TEATRO CERVANTES. PALESTINE 36. (119 min). V.O. en árabe e inglés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.