El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Logo Patrocinio
Imagen de la película Palestine 36.

Programa completo de la Seminci 2025: martes 28 de octubre

Consulta aquí el programa completo de la quinta jornada de la Semana Internacional del Cine de Valladolid

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 28 de octubre 2025, 07:21

Comenta

• Martes 28 de octubre

- 9:00 h. TEATRO CALDERÓN. RECIÉN NACIDAS. (105 min). VO en Francés subtitulada en español e inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.

- 10:00 h. CINES BROADWAY-SALA 1. UNA ÁRIDA ESTACIÓN BLANCA. (106 min). V.O. en inglés, afrikáans y zulú subtitulada en español e inglés. Memoria y Utopía.

- 10:30 h.Cines Broadway - Sala 2. NINO. (97 min). V.O. en francés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 12:00 h. TEATRO CALDERÓN. SORRY, BABY. (103 min). V.O. en inglés subtitulada en español. Sección Oficial Público, prensa y acreditados.

- 12:00 h. CORTOMETRAJES 2. (90 min). V.O. en noruego subtitulada en español e inglés. Sección Oficial Internacional de Cortometrajes.

- 12:00 h.CINES BROADWAY. SALA 3. AL ORIENTE. V.O. en español y quechua subtitulada en español. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 12:00 h. SALA FUNDOS. RENTAL FAMILY. (110 min). V.O. en inglés y japonés subtitulada en español. Sección Oficial.

- 12:00 h. TEATRO ZORRILLA. OLIVIA Y EL TERREMOTO INVISIBLE. (70 min). V.O. en catalán, francés y español subtituladaen español e inglés. Miniminci.

- 12:30 h. CINES BROADWAY. SALA 2. (90 min). V.O. en moré subtitulada en español e inglés. MEMORIA Y UTOPÍA.

- 16:00 h. TEATRO CARRIÓN. SOUND OF FALLING. VV.O. en alemán subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

- 16:15 h. TEATRO CERVANTES. GIRL. (124 min). V.O. en taiwanés y chino subtitulada en inglés y español. Sección Oficial.

- 16:30 h. TEATRO ZORRILLA. CORTOMETRAJES 4. V.O. en húngaro subtitulada en español e inglés. Sección Oficial Internacional de Cortometrajes.

- 16:30 h.CINES BROADWAY. SALA 1. FORASTERA. (97 min). V.O. en catalán, español e inglés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 16:45 h. CINES BROADWAY. SALA 2. FORENSES (91 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Alquimias.

- 17:00 h. SALA FUNDOS. LA RISA Y LA NAVAJA. (210 min). V.O. en portugués subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 17:00 h. CINES BROADWAY. SALA 3. WILD FOXES. (90 min). V.O. en francés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 17:15 h. CINES BROADWAY. SALA 4. (97 min). V.O. en español y aimara subtitulada en español. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 17:30 h. CINES BROADWAY. SALA 5. (97 min). V.O. en español subtitulada en español. Proyecciones especiales.

- 18:45 h. TEATRO CERVANTES. CUANDO UN RÍO SE CONVIERTE EN MAR. (180 min). V.O. en catalán subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

- 19:00 h. CINES BROADWAY. SALA 1. (112 min). ANOCHE CONQUISTÉ TEBAS. V.O. en portugués, gallego y latín subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 19:15 h. TEATRO CARRIÓN. DUSE. (122 min). V.O. en italiano e inglés subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

- 19:15 h. TEATRO ZORRILLA. LAS ESTACIONES. (82 min). V.O. en portugués y alemán subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia.

- 19:15 h. CINES BROADWAY. SALA 2. REBUILDING. (95 min). V.O. en inglés subtitulada en español. Punto de Encuentro.

- 19:15 h. CINES BROADWAY. SALA 3. NOTES OF A TRUE CRIMINAL. (117 min). V.O. en ruso y ucraniano subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia.

- 19:15 h. CINES BROADWAY. SALA 4. EPITAFIO. (82 min). V.O. en español, maya e inglés subtitulada en español. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 19:30 h. TEATRO CALDERÓN. RECIÉN NACIDAS. (105 min). VO en Francés subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

- 19:45 h. CINES BROADWAY. SALA 5. LEO Y LOU. (101 min). V.O. en español y lengua de signos subtitulada en español e inglés. Miniminci.

Consulta el programa completo de la Seminci 2025

- 21:15 h. CINES BROADWAY. SALA 4. BRAVA GENTE BRASILERIA. (104 min). V.O. en portugués subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 21:30 h. SALA FUNDOS. PHANTOMS OF JULY. (90 min). V.O. en alemán e iraní subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 21:30 h. CINES BROADWAY. SALA 1. BULAKNA (90 min). V.O. en Tagálog e inglés subtitulada en español e inglés. Alquimias.

- 21:30 h. TEATRO ZORRILLA. APUNTES PARA UNA FICCIÓN CONSENTIDA. (79 min). V.O. en español y alemán subtitulada en español e inglés. Alquimias.

- 21:45 h. CINES BROADWAY-SALA 5. ¿CARA O CRUZ?. (116 min). V.O. en italiano e inglés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 22:15 h. TEATRO CALDERÓN. SORRY, BABY. (103 min). .O. en inglés subtitulada en español. Sección Oficial.

- 22:15 h. CINES BROADWAY. SALA 3. BEATRIZ. (97 min). V.O. en polaco subtitulada en español. Memoría y Utopía.

- 22:15 h. TEATRO CERVANTES. PALESTINE 36. (119 min). V.O. en árabe e inglés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El estreno del restaurante Beher junto a El Penicilino activa la resurrección del centenario bar
  2. 2 Dos menores provocan un accidente al arrojar piedras a una carretera
  3. 3 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  4. 4

    Alarma entre los cazadores tras una oleada de robos en coches en el arranque de temporada
  5. 5

    Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  6. 6 UGT denuncia «la situación laboral y asistencial» en una residencia de mayores de Arroyo
  7. 7 «Oti se hacía querer, siempre con una sonrisa»
  8. 8 Detenido un hombre tras arrastrar por el suelo a una trabajadora de un súper en Valladolid
  9. 9

    Mañueco lanza la campaña electoral con un guiño a Ayuso y prometiendo «nueces» frente al ruido
  10. 10 Adiós al DNI permanente: la UE lo elimina y los mayores de 70 años tendrán que renovarlo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Programa completo de la Seminci 2025: martes 28 de octubre

Programa completo de la Seminci 2025: martes 28 de octubre