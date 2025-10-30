El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pelicula: 'Para recibir el canto de los pájaros'.

Programa completo de la Seminci 2025: jueves 30 de octubre

Consulta aquí el programa completo de la séptima jornada de la Semana Internacional del Cine de Valladolid

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:22

• Jueves 30 de octubre

- 8:30 h. TEATRO CALDERÓN. LA NOCHE ESTÁ MARCHÁNDOSE YA. (104 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.

- 09:30 h. Cines Broadway - Sala 4. PHANTOMS OF JULY. (90MIN). V.O. en alemán e iraní subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 10:00 h. Cines Broadway - Sala 2. TIEMPO DE AMOR. (95 min). V.O. en español. Memoria y Utopía.

- 10:30 h. Cines Broadway - Sala 1. WARA WARA. (69 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 12:00 h. Cines Broadway - Sala 1. CORTOMETRAJES; Living Stones 20' Their Eyes 23' Dog and Wolf 20' Bread Will Walk 11' Loquita por ti / Crazy For You 20'. (94min). V.O. en húngaro subtitulada en español e inglés. Sección Oficial Internacional de Cortometrajes.

- 12:00 h. Sala Fundos. GOOD BOY. (110 min). V.O. en inglés y polaco subtitulada en español. Punto de Encuentro.

- 12:15 h. TEATRO ZORRILLA. COEXISTENCE, MY ASS! (95min). V.O. en inglés, hebreo y árabe subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia.

- 12:30 h. TEATRO CALDERÓN. BELOW THE CLOUDS. (114 min). V.O. en italiano, árabe, japonés, napolitano e inglés subtitulada en inglés y español. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.

- 12:30 h. Cines Broadway - Sala 3. ELES TRANSPORTAN A MORTE / THEY CARRY DEATH. (75 min). V.O. en gallego y español subtitulada en español e inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 16:00 h. TEATRO CALDERÓN. VIVIR LA TIERRA. (129 min). VO en Mandarín subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

- 16:00 h. TEATRO CARRIÓN. CUANDO UN RÍO SE CONVIERTE EN MAR. (180 min). V.O. en catalán subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.Presentación.

- 16:00 h. TEATRO ZORRILLA. GALA UNESCO. (29 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Seminci Factory. Presentación.

- 16:45 h. Sala Fundos. MAD BILLS TO PAY (OR DESTINY, DILE QUE NO SOY MALO). (101 min). V.O. en inglés y español subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro. Presentación y coloquio.

- 16:45 h. Cines Broadway - Sala 3. CORTOMETRAJES 2: Mercy 27' Dog Alone 13' Without Kelly 15' Because of (U) 13' Plancton / Plankton 22' (90min). V.O. en noruego subtitulada en español e inglés. Sección Oficial Internacional de Cortometrajes.

- 17:00 h. TEATRO CERVANTES. MAGALLANES. (160 min). V.O. en portugués, español, tagalo y francés subtitulada en español e inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.

- 17:00 h. Cines Broadway - Sala 1. THE SOUFFLEUR. (78 min). V.O. en inglés, alemán, español e italiano subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 17:00 h. Cines Broadway - Sala 2. APUNTES PARA UNA FICCIÓN CONSENTIDA. (79 min). V.O. en español y alemán subtitulada en español e inglés. Alquimias.

- 17:30 h. TEATRO ZORRILLA. PENDARIPEN, LA HISTORIA SILENCIADA DEL PUEBLO GITANO. (99 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Proyecciones especiales. Presentación y coloquio.

- 19:00 h. TEATRO CALDERÓN. FORASTERA. (97 min). V.O. en catalán, español e inglés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro. Presentación y coloquio.

- 19:00 h. TEATRO CALDERÓN. LA NOCHE ESTÁ MARCHÁNDOSE YA. (104 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Sección Oficial. Presentación y coloquio.

- 19:15 h. Cines Broadway - Sala 2. HAIR, PAPER, WATER. (71 min). V.O. en ruc y vietnamita subtitulada en español e inglés. Alquimias. Entrada libre retirando entrada. Presentación y coloquio.

- 19:15 h. Cines Broadway - Sala 3. TALES OF THE WOUNDED LAND. V.O. en árabe subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia. Presentación y coloquio.

- 19:30 h. Sala Fundos. ODD FISH. (104 min). V.O. en islandés subtitulada en español. Cine Gourmet.

- 19:30 h. Cines Broadway - Sala 4. ZAMA. (114 min). V.O. en guaraní, español y portugués subtitulada en inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 19:45 h. TEATRO CARRIÓN. LA CRONOLOGÍA DEL AGUA. (127 min). V.O. en inglés subtitulada en español. Sección Oficial.

- 20:15 h. TEATRO ZORRILLA. ESTE CUERPO MÍO. (86 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Tiempo de Historia. Presentación y coloquio.

- 20:30 h. TEATRO CERVANTES. YAKARTA. (197 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Proyecciones especiales. Público, prensa y acreditados.

- 21:30 h. Cines Broadway - Sala 1. LITTLE TROUBLE GIRLS. (89 min). V.O. en esloveno subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro. Presentación y coloquio.

- 21:30 h. Cines Broadway - Sala 5. EL ÚLTIMO ARREBATO. (108 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Proyecciones especiales. Presentación y coloquio.

- 21:45 h. Sala Fundos. CORTOMETRAJES ESPAÑOLES 1: Casi septiembre / Close to September 30' Abortion Party 13' Las colillas de mi casa / Our Home's Cigarette Butts 19' La diva, mi abuela y yo / The Diva, My Grandma and Me 10' Un piso estupendo / An Awesome Flat 17'. (89 min). Sección Oficial de Cortometrajes Españoles. V.O. en español subtitulada en inglés. Presentación y coloquio.

- 21:45 h. Cines Broadway - Sala 4. PARA RECIBIR EL CANTO DE LOS PÁJAROS. (97 min). Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 22:00 h. TEATRO CALDERÓN. BELOW THE CLOUDS. (114 min). V.O. en italiano, árabe, japonés, napolitano e inglés subtitulada en inglés y español. Sección Oficial.

- 22:00 h. Cines Broadway - Sala 3. ANA. (115 min). V.O. en portugués subtitulada en español e inglés. Memoria y Utopía.

- 22:30 h. TEATRO CARRIÓN. MIRRORS NO. 3. (86 min). V.O. en alemán subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

- 22:30 h. TEATRO ZORRILLA. WITH HASAN IN GAZA. (106 min). V.O. en árabe subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia.

