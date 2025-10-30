Programa completo de la Seminci 2025: jueves 30 de octubre Consulta aquí el programa completo de la séptima jornada de la Semana Internacional del Cine de Valladolid

• Jueves 30 de octubre

- 8:30 h. TEATRO CALDERÓN. LA NOCHE ESTÁ MARCHÁNDOSE YA. (104 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.

- 09:30 h. Cines Broadway - Sala 4. PHANTOMS OF JULY. (90MIN). V.O. en alemán e iraní subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 10:00 h. Cines Broadway - Sala 2. TIEMPO DE AMOR. (95 min). V.O. en español. Memoria y Utopía.

- 10:30 h. Cines Broadway - Sala 1. WARA WARA. (69 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 12:00 h. Cines Broadway - Sala 1. CORTOMETRAJES; Living Stones 20' Their Eyes 23' Dog and Wolf 20' Bread Will Walk 11' Loquita por ti / Crazy For You 20'. (94min). V.O. en húngaro subtitulada en español e inglés. Sección Oficial Internacional de Cortometrajes.

- 12:00 h. Sala Fundos. GOOD BOY. (110 min). V.O. en inglés y polaco subtitulada en español. Punto de Encuentro.

- 12:15 h. TEATRO ZORRILLA. COEXISTENCE, MY ASS! (95min). V.O. en inglés, hebreo y árabe subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia.

- 12:30 h. TEATRO CALDERÓN. BELOW THE CLOUDS. (114 min). V.O. en italiano, árabe, japonés, napolitano e inglés subtitulada en inglés y español. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.

- 12:30 h. Cines Broadway - Sala 3. ELES TRANSPORTAN A MORTE / THEY CARRY DEATH. (75 min). V.O. en gallego y español subtitulada en español e inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 16:00 h. TEATRO CALDERÓN. VIVIR LA TIERRA. (129 min). VO en Mandarín subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

- 16:00 h. TEATRO CARRIÓN. CUANDO UN RÍO SE CONVIERTE EN MAR. (180 min). V.O. en catalán subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.Presentación.

- 16:00 h. TEATRO ZORRILLA. GALA UNESCO. (29 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Seminci Factory. Presentación.

- 16:45 h. Sala Fundos. MAD BILLS TO PAY (OR DESTINY, DILE QUE NO SOY MALO). (101 min). V.O. en inglés y español subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro. Presentación y coloquio.

- 16:45 h. Cines Broadway - Sala 3. CORTOMETRAJES 2: Mercy 27' Dog Alone 13' Without Kelly 15' Because of (U) 13' Plancton / Plankton 22' (90min). V.O. en noruego subtitulada en español e inglés. Sección Oficial Internacional de Cortometrajes.

- 17:00 h. TEATRO CERVANTES. MAGALLANES. (160 min). V.O. en portugués, español, tagalo y francés subtitulada en español e inglés. Sección Oficial. Público, prensa y acreditados.

- 17:00 h. Cines Broadway - Sala 1. THE SOUFFLEUR. (78 min). V.O. en inglés, alemán, español e italiano subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro.

- 17:00 h. Cines Broadway - Sala 2. APUNTES PARA UNA FICCIÓN CONSENTIDA. (79 min). V.O. en español y alemán subtitulada en español e inglés. Alquimias.

- 17:30 h. TEATRO ZORRILLA. PENDARIPEN, LA HISTORIA SILENCIADA DEL PUEBLO GITANO. (99 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Proyecciones especiales. Presentación y coloquio.

- 19:00 h. TEATRO CALDERÓN. FORASTERA. (97 min). V.O. en catalán, español e inglés subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro. Presentación y coloquio.

- 19:00 h. TEATRO CALDERÓN. LA NOCHE ESTÁ MARCHÁNDOSE YA. (104 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Sección Oficial. Presentación y coloquio.

- 19:15 h. Cines Broadway - Sala 2. HAIR, PAPER, WATER. (71 min). V.O. en ruc y vietnamita subtitulada en español e inglés. Alquimias. Entrada libre retirando entrada. Presentación y coloquio.

- 19:15 h. Cines Broadway - Sala 3. TALES OF THE WOUNDED LAND. V.O. en árabe subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia. Presentación y coloquio.

- 19:30 h. Sala Fundos. ODD FISH. (104 min). V.O. en islandés subtitulada en español. Cine Gourmet.

- 19:30 h. Cines Broadway - Sala 4. ZAMA. (114 min). V.O. en guaraní, español y portugués subtitulada en inglés. Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 19:45 h. TEATRO CARRIÓN. LA CRONOLOGÍA DEL AGUA. (127 min). V.O. en inglés subtitulada en español. Sección Oficial.

- 20:15 h. TEATRO ZORRILLA. ESTE CUERPO MÍO. (86 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Tiempo de Historia. Presentación y coloquio.

- 20:30 h. TEATRO CERVANTES. YAKARTA. (197 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Proyecciones especiales. Público, prensa y acreditados.

- 21:30 h. Cines Broadway - Sala 1. LITTLE TROUBLE GIRLS. (89 min). V.O. en esloveno subtitulada en español e inglés. Punto de Encuentro. Presentación y coloquio.

- 21:30 h. Cines Broadway - Sala 5. EL ÚLTIMO ARREBATO. (108 min). V.O. en español subtitulada en inglés. Proyecciones especiales. Presentación y coloquio.

- 21:45 h. Sala Fundos. CORTOMETRAJES ESPAÑOLES 1: Casi septiembre / Close to September 30' Abortion Party 13' Las colillas de mi casa / Our Home's Cigarette Butts 19' La diva, mi abuela y yo / The Diva, My Grandma and Me 10' Un piso estupendo / An Awesome Flat 17'. (89 min). Sección Oficial de Cortometrajes Españoles. V.O. en español subtitulada en inglés. Presentación y coloquio.

- 21:45 h. Cines Broadway - Sala 4. PARA RECIBIR EL CANTO DE LOS PÁJAROS. (97 min). Dos orillas, un eterno debate. La controversia de Valladolid.

- 22:00 h. TEATRO CALDERÓN. BELOW THE CLOUDS. (114 min). V.O. en italiano, árabe, japonés, napolitano e inglés subtitulada en inglés y español. Sección Oficial.

- 22:00 h. Cines Broadway - Sala 3. ANA. (115 min). V.O. en portugués subtitulada en español e inglés. Memoria y Utopía.

- 22:30 h. TEATRO CARRIÓN. MIRRORS NO. 3. (86 min). V.O. en alemán subtitulada en español e inglés. Sección Oficial.

- 22:30 h. TEATRO ZORRILLA. WITH HASAN IN GAZA. (106 min). V.O. en árabe subtitulada en español e inglés. Tiempo de Historia.