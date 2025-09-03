Las películas favoritas de la Maruja Torres 'semincinera' La periodista conversará con Edu Galán el día 17 en el auditorio FUNDOS, dentro de la celebración del 70 aniversario del festival

Cuando se cumplen sesenta años de sus primeras visitas como periodista a la Seminci, la escritora Maruja Torres regresará el 17 de septiembre a Valladolid para comentar los títulos que más ha amado de la historia del certamen. La acompañará el escritor Edu Galán en el encuentro que se celebrará a las 19:00 horas en el Auditorio FUNDOS Fórum, con entrada libre hasta completar aforo.

Encuadrado dentro de las actividades organizadas por Seminci con motivo del aniversario de la celebración de sus 70 ediciones, el encuentro 'Mis películas de Seminci' permitirá al público disfrutar de la voz crítica e irónica de una apasionada por el cine, que ha sido testigo, cronista y protagonista de décadas de cultura española.

Maruja Torres es una de las voces más reconocidas del periodismo cultural español, autora de libros como 'Mientras vivimos' (Premio Planeta, 2000) y 'Esperadme en el cielo' (Premio Nadal, 2009), reportera en conflictos internacionales, cronista social y columnista principalmente en 'El País', y una apasionada cinéfila, cuya trayectoria profesional ha estado marcada por su amor incondicional al séptimo arte. Su fascinación por el cine comenzó en la infancia, cuando quedó deslumbrada por Elizabeth Taylor en 'La cadena invisible'. Más tarde, Audrey Hepburn en 'Desayuno con diamantes' y Gregory Peck en 'Matar a un ruiseñor' completarían el trío de iconos cinematográficos que marcarían su sensibilidad artística.

Durante los años 60, en su Barcelona natal, cuando la ciudad era el símbolo del renacimiento cultural en España gracias a los intelectuales y artistas de la gauche divine, Maruja Torres logró acceso a rodajes, festivales y cineastas a través de su trabajo como reportera en la revista Fotogramas, compartiendo sesiones de cine con su cómplice desde la adolescencia Terenci Moix.

«El cine fue una inconmensurable puerta abierta para los jóvenes que, en los sesenta, sufríamos la sequía cultural del franquismo. Incluso con cortes, censuradas o porque no las dejaban proyectar, y solo podíamos leer sobre ellas y quejarnos como podíamos, las películas nos proporcionaban la adrenalina necesaria para ser felices», cuenta Maruja Torres en su ensayo 'Cuanta más gente se muere, más ganas de vivir tengo' (Temas de Hoy, 2024). Por ello, ha reconocido en otra ocasión que lo que más le gustaba de su trabajo en 'Fotogramas' era acudir a festivales, como Seminci, donde asistía, «como quien va a misa», a ver cine que no se podía ver comercialmente, en proyecciones consentidas por la censura, que solo estaban al alcance de un público minoritario.

Más allá del periodismo, la relación de Maruja Torres con el cine se ha traducido también en la coescritura del guion de 'El rey del mambo' (1989), una comedia dirigida por Carles Mira protagonizada por Charo López y Magüi Mira. Su última participación ha sido interpretándose a sí misma en una breve aparición como entrevistadora en la serie 'Su Majestad'.

Edu Galán es escritor y colaborador en diferentes medios de comunicación. Actualmente escribe para Zenda y ABC Cultural.