¿Cuál es tu película inolvidable? Personalidades del mundo de la literatura, el deporte, el cine, la música y el teatro nos cuentan su filme preferido

Perdurar es una de las mayores gratificaciones del artista en relación a su obra. En el cine se recuerdan personajes, diálogos, imágenes y títulos de películas que calaron y forman parte de la memoria. En el inicio de la Seminci, veinticuatro personas vinculadas a distintos ámbitos han elegido una película, en muchos casos escogida en dura pugna personal entre un ramillete de títulos de la historia del cine –desde los más clásicos a los más recientes–, que consideran inolvidables.

Ser reflejo de una época con la que se identifican, encarnar ideas admiradas o repudiadas, perfección técnica y estética, la vinculación con la profesión o ser motivo de una aportación vital decisiva son las razones que llevan a las personas consultadas a decantarse por un título. Un filme que en todos los casos han visto en el cine o en el salón de sus casas en varias ocasiones. Algunos cuentan que «decenas de veces».

Esa querencia engarza con lo que sucede estos días en la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Por los escenarios del festival desfilarán un total de 275 películas y cortometrajes rodados en diferentes puntos del planeta, con enfoques arriesgados y temáticas heterogéneas que confirmarán la vocación del certamen como semillero de oportunidades para el cine de autor y el contacto desde la butaca con otras latitudes y modos de encarar la existencia. Ahora, los consultados cuentan su relación con una película imborrable en su memoria.

Concha Velasco

Para la actriz, 'Las zapatillas rojas' (1950), de Michael Powell y Emeric Pressburger, «es una película que refleja un ambiente absolutamente machista en el que nadie, ni el marido ni el productor, dejan a una joven trabajar como bailarina de ballet, lo que le aboca a un final dramático. Es una narración tan tremenda como maravillosa, con unos decorados preciosos. Casi podría decir que me la sé de memoria, que la bailo y hago todos los personajes. La música es espectacular».

Óscar Puente

El actual alcalde de Valladolid elige 'Blade Runner' (1982), de Ridley Scott, como su película favorita. «'He visto cosas que no creeríais…Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir'. El monólogo final del replicante Roy Batty, en una de las escenas más famosas de 'Blade Runner', la genial película dirigida por Ridley Scott, nos pone ante el espejo de nuestra propia y efímera existencia de la que todo se acabará perdiendo.La acción del filme de Scott se desarrolla en noviembre de 2019. Una casualidad… o no».

Joaquín Díaz

'El jardín de los Finzi Contini' (1971), de Vittorio de Sica, es la elegida por el etnólogo. «Basada en la novela de Giorgio Bassani, cuenta la historia de una familia judía que vive en la ciudad italiana de Ferrara y en el reparto reúne a profesionales de la talla de Vittorio de Sica. Me impactó tremendamente porque habla de los sefardíes y está, por tanto, muy unida a lo español. Además, conocía a una Finzi que vivía en Estados Unidos y éramos muy amigos; era como saber la historia de su familia».

Dennise O'Keeffe

La adjunta del director de la Seminci lo tiene claro: 'Cold War' (2018), de Pavel Pawlikowski, es su favorita. «Me llama mucho la atención la forma en la que el director Pawlikowski logra crear un ambiente especial para contar lo que sucedió en Polonia después de la Segunda Guerra Mundial. Me cautiva la fotografía de este filme rodado en blanco y negro. Está muy bien hecho y de él también me conquistó la banda sonora. Me gusta mucho el jazz y la interpretación de algunos temas en la película resulta espléndida».

Javier Ortega

El consejero de Cultura no lo duda, tiene que ser 'Los santos inocentes' (1984), de Mario Camus. «Una de las obras cumbre de Miguel Delibes y uno de los mejores ejemplos de traslación de una novela al cine. La atmósfera que crea Camus te hace vivir intensamente la novela, con su maravillosa fotografía, su música envolvente y las magníficas interpretaciones de Alfredo Landa, Paco Rabal o Terele Pávez, dando vida a personajes débiles que encarnan lo mejor que llevamos dentro, en ese compromiso ético de Delibes de apoyo a los más desfavorecidos».

Javier Vielba

El cantante de los Arizona Baby elige 'Hedwig and the hungry inch' (1998), de John Cameron Mitchell. «Soy músico de rock y este filme ofrece números musicales fantásticos. Combina el salvajismo del rock and roll y el punk con el momento histórico de la caída del muro de Berlín. Toca además temas de identidad sexual, el protagonista es un tranxesual que se cambia de sexo para poder huir de la zona este de Berlín casándose con un militar de EE UU. La película posee una gran carga humana y emocional».

María Bolaños

'Primavera tardía'(1949), de Yasujirō Ozu, es la opción de la directora del Museo Nacional de Escultura. «Por la forma en que describe las relaciones familiares y porque ofrece una puesta en escena exquisita, como todas las películas de Ozu, me quedo con esta. Aborda el conflicto entre un padre y una hija mayor a la que quiere casar, esta se resiste a dejarle y opta por quedarse soltera viviendo con él. No recuerdo cuándo la vi por primera vez, pero he repetido en varias ocasiones. De este autor japonés me gusta toda su filmografía».

Luis Argüello

'Carácter' (1997), de Mike van Diem, es la favorita del obispo auxiliar de Valladolid. «Me llamó la atención esta cinta por uno de sus protagonistas, Jan Decleir, a quien conocía por 'Daens' (1992), película belga sobre un sacerdote pionero en la aplicación de la doctrina social de la Iglesia. 'Carácter' recrea la ciudad y el ambiente de Rotterdam en los años veinte. Plantea la tormentosa relación entre un hijo y quien es su desconocido padre. Es una moderna tragedia griega que expresa aspectos nucleares de la vida humana».

Ana Aguado

La organista elige 'Amadeus' (1984), de Milos Forman. «Alumbra la vida de Amadeus Mozart de manera imaginativa, colocando al compositor Antonio Salieri como a un gran villano, es una gran tragedia en torno a la composición del 'Requiém'. Milos Forman apostó por una película de tema musical e histórico, un ámbito en el que escasea la filmografía que lo trate en profundidad. A mí me parece la más importante en su género, la más reconocida y la más emblemática».

Óscar Plano

'Gladiator'(2000), de Ridley Scott, es la clara preferida del futbolista. «Es una película que tengo muy vista. Me gusta más el cine moderno que el antiguo y este es uno de los filmes que más me ha marcado. Me causó impacto la banda sonora, aunque antes solía ponerla más a menudo. He llegado a utilizarla antes de los partidos de fútbol para motivarme, sobre todo el año en el que jugamos los encuentros del 'play off' de ascenso a Primera División hace dos temporadas».

Mayte Bajo

La bailarina tiene clara su elección: 'Billy Eliot (Quiero bailar)' (2000), de Stephen Daldry. «Todas las películas con temática de superación me gustan. Este filme habla de lo relacionado con mi mundo, en especial cómo la pasión de un niño por la danza arrastra a toda la familia a hacer sacrificios para que pueda dedicarse a ella. Quien practique el arte desde edad temprana empatiza de inmediato con el protagonista por cómo refleja la entrega y las renuncias de quienes viven con él para ver realizado su sueño».

Ángel Marcos

'El espíritu de la colmena' (1973), de Víctor Erice, es la elegida por el fotógrafo. «Vi este filme de joven. Entonces estaba viviendo en Medina del Campo y aprecié muchas similitudes con mi vida, una especie de proyección de lo que pasaba allí. Con un tratamiento maravilloso de la fotografía habla de un pequeño pueblo de Castilla en la posguerra, de la vida de los niños, del miedo, de la represión..., es una obra que he visto varias veces y, aunque ahora hago otras lecturas, siempre me remueve cosas por dentro».

Sergio González

La saga de 'Rocky' (1976-2018), de J. Avildsen, Silvester Stallone y Ryan Coogler, es la opción ganadora del entrenador del Real Valladolid. «Son películas que cuentan una historia de superación, de alguien hecho a sí mismo sobre la base de trabajo y esfuerzo. Nadie le ha regalado nada en la vida. Me encantan los valores que transmite y cómo el protagonista se los inculca a su hijo. 'Rocky', con su banda sonora, aún me acompaña en los instantes previos a cada partido. Es una música que transmite mucho, me activa».

Ana Redondo

'El fugitivo' (1993), de Andrew Davis, es la favorita de la concejala de Cultura. «La habré visto en veinte ocasiones y nunca me canso, me sigue encanchando. Mantiene la tensión dramática y me atrae porque plasma la típica lucha contra la injusticia, contra los cambalaches del poder. Cuenta un intento de manipulación que finalmente no triunfa porque son las buenas personas las que lo impiden. Harrison Ford está fantástico en su papel y los secundarios, fabulosos, eso la hace muy creíble».

Roberto Enríquez

La ganadora del actor vallisoletano es 'Ser o no ser' (1942), de Ernst Lubitsch. «Me parece una comedia perfecta. Tiene una estructura dramática ideal que incluye el estilo del vodevil, un lenguaje inteligente y exhibe el poder de la comedia para hablar de algo tan bestia como la época de la ocupación nazi en Polonia. El tono de la historia y cómo todo está contado es magistral. La he visto muchas veces en versión original, doblada..., da igual. Me sé todos los diálogos al completo».

Enrique Cornejo

'Casablanca' (1942), de Michael Curtiz, es la elegida por el director del Teatro Zorrilla. «Este filme representa el milagro del cine, que a veces también se produce en el teatro. Se rodó fuera de ambiente, deprisa y corriendo, no se llevaban bien Humphery Borgart e Ingrid Bergman... Es una de las películas icónicas del cine. Ofrece una interesante historia de intriga, como se contaban antes, y el juego actoral es extraordinario tanto por sus protagonistas como por sus secundarios. No me canso de verla».

Gustavo Martín Garzo

'Al final de la escapada' (1960), de Jean Luc Godard, es la preferida del escritor. «Cuando la vi estaba muy vinculada a mi juventud, a una época unida a la existencia del franquismo. En aquella cultura demoledora encontrarse con una obra de estas características suponía una verdadera liberación. Es un filme rebelde, con gracia y a la vez profundo y perturbador. Enseguida conectabas con esa historia de amor juvenil porque no se parecía en nada a lo que habías visto antes».

Cinta Arribas

La ilustradora no duda en decir 'Mundo fantasma' (2001), de Terry Zwigoff, a la pregunta sobre su prelícula favorita. «Es un filme basado en un cómic de Daniel Clowes y me atrae un montón. Lo protagonizan Scarlett Johansson y Thora Birch en el papel de dos chicas que ingresan en un instituto, pero no encajan del todo y buscan un mundo alternativo para escapar de ese ambiente. La banda sonora me parece muy interesante y estéticamente engancha por los colores, la música que escuchan y las referencias al 'underground' de EE UU».

Javier Hontoria

'Fitzcarraldo' (1982), de Werner Herzog, es la ganadora del ránking del director del Museo Patio Herreriano. «Una de las películas más decisivas para mi generación, aquella que vio en la épica del trabajo infructuoso y en la belleza del fracaso una fuente iconográfica esencial. Narra la historia de Brian Sweeney Fitzgerald, cuya delirante ambición es construir un teatro en la selva amazónica peruana. La trama es tan importante como los mitos que surgieron en torno al rodaje, que otorgaron al filme de Herzog un estatus de leyenda».

Javier Castán

El director de la Cátedra de Cine de la UVA tiene como número 1 'La gran belleza' (2013), de Paolo Sorrentino. «Visualmente es deslumbrante, con una banda sonora apabullante y música de todas las épocas. Pero luego está lo que cuenta, interpela al espectador de manera permanente y, si te sientes concernido, tiene una gran carga reflexiva en la que se alude al arte, a las relaciones personales, a la juventud perdida, a la madurez, al duelo... Cada vez que veo este filme me descubre algo distinto».

Concha Gay

'Thelma y Louise' (1991), de Ridley Scott, es la elegida por la artista visual como película preferida. «La vi en una edición de la Seminci y me llamó mucho la atención porque su mensaje representa el ideal de libertad de la mujer, de escapar de los estereotipos sociales tan arraigados que tenemos. La interpretación de Susan Sarandon y de Geena Davis me pareció soberbia. Y además tiene el atractivo de que me sirvió para descubrir a Brad Pitt, un actor que me encanta y desde entonces se convirtió en uno de mis favoritos».

Francisco Heras

El propietario de los cines Broadway tiene a 'Confidencias' (1974), de Luchino Visconti, como favorita. «Me gustan todos los realismos y Visconti hizo una filmografía extraordinaria en ese terreno. Esta obra trata del mundo de las soledades a partir de la vida ordenada y pacífica de un viejo profesor italiano. Nos habla también del afán de conocimiento, de la quietud, del arte, de literatura, de la comida y la cocina tradicional. Abarca estos campos con una puesta en escena arrolladora. Es una película redonda».

Inés Rodríguez Hidalgo

'Amanece que no es poco' (1989), de José Luis Cuerda, es la opción ganadora para la directora del Museo de la Ciencia. «A pesar de que no me gusta la comedia, me declaro 'amanecista' por variados motivos: es única en su especie, no envejece, sigue siempre igual de pertinente y actual, cada vez que la veo descubro una nueva genialidad, es una mina de situaciones delirantes y frases para enmarcar, las interpretaciones son espléndidas y es un canto a la locura más tierna y humana, a la libertad. Todas somos contingentes, pero Cuerda y su obra son necesarios».

José Luis Alonso de Santos

El dramaturgo elige 'Senderos de gloria' (1957), de Stanley Kubrick, como favorita. «Siempre se intenta que el cine y el teatro tengan cierto contenido moral, algo que se suele cargar las películas, pero no es el caso de 'Senderos de gloria'. Su mensaje antimilitarista es parte esencial del guion. Y me gusta la interpretación total de Kirk Dogulas, el guion y la dirección; todo te pone los pelos de punta. Son el arte y la moral juntos, que pocas veces casan. Y si se añade la sencillez, es el éxito total».