La película española 'Tu hijo' inaugurará la Seminci José Coronado, derecha, es el protagonista de 'Tu hijo'. Todas las secciones de la 63ª edición del festival exhibirá alguna cinta nacional

La película 'Tu hijo', quinto largometraje del sevillano Miguel Ángel Vivas, inaugurará el próximo 20 de octubre la 63ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que tendrá este año una importante presencia española en todas sus secciones. Además de la película inaugural, la Sección Oficial ofrecerá 'Jaulas', ópera prima del también sevillano Nicolás Pacheco, y la coproducción hispano argentina 'Mi obra maestra', de Gastón Duprat.

En 'Tu hijo', la vida del doctor Jaime Jiménez (José Coronado) se viene abajo cuando su hijo de 17 años queda en estado vegetativo debido a una brutal paliza que recibe a la salida de una discoteca. Tras ver que la justicia no hace nada por detener a los culpables, él mismo emprenderá un viaje a los infiernos en busca de venganza. Completan el reparto Pol Monen, Ana Wagener, Asia Ortega y Ester Expósito. 'Tu hijo' es una coproducción hispano francesa de Apache Films, Las Películas del Apache, La Claqueta y Ran Entertainment, con la participación de Canal Sur, Netflix y Orange. Y con el apoyo de ICAA y Junta de Andalucía.

'Jaulas', primer largometraje de Nicolás Pacheco, es un drama social protagonizado por Estefanía de los Santos (ganadora de un Goya), Belén Ponce de León y Antonio Dechent, con el debut de Marta Gavilán y Manuel Cañada. Con Manuel Tallafé, Manolo Caro, Antonio Estrada, y el actor rumano Stefan Mihai. La película narra la historia de tres mujeres que huyen a la gran ciudad escapando de un entorno marginal dominado por el machismo y el atraso social. Producida por Antonio Pérez con un extenso equipo de profesionales andaluces, fue rodada en Sevilla y San Juan de Aznalfarache. Cuenta con la participación de Canal Sur, la Junta de Andalucía y el ICAA.

'Mi obra maestra' es la nueva película del argentino Gastón Duprat, codirector de 'El ciudadano ilustre', ganadora de la Espiga de Plata de la 61 Seminci, interpretada por Guillermo Francella, Luis Brandoni y el español Raúl Arévalo y Andrea Frigerio en sus principales papeles. En 'Mi obra maestra', Arturo (Guillermo Francella), un exitoso y galán dueño de una galería de arte, y Renzo (Luis Brandoni), un pintor con talento, pero en decadencia, son grandes amigos pese a sus diferencias. Un día Arturo se asociará con Dudú (Andrea Frigerio), para poder remontar la carrera de su amigo. Entre la comedia y el melodrama, Mi obra maestra está coproducida por el Grupo Mediapro, Arco Libre y Televisión Abierta, se presentó fuera de concurso en Sección Oficial del Festival de Venecia.

Un cuarto título español en Sección Oficial será 'No me despertéis', cortometraje que supone el debut de la realizadora Sara Fantova. Se trata del cortometraje final de carrera de Escuela de Cine de Catalunya (Escac), en el que la directora habla sobre un momento concreto de la adolescencia que vivió en el año 2009 en Bilbao.

Punto de Encuentro

La 63ª Seminci programará un largometraje y cinco cortometrajes españoles en la sección Punto de Encuentro, la muestra paralela de carácter competitivo que reúne primeros o segundos filmes de ficción que posean un especial relieve por su valía temática o estilística. El largometraje seleccionado es 'Ara' (Ahora), de Pere Solés, una ficción rodada con pacientes reales que muestra como un equipo de psicólogos clínicos especialistas en patología alimentaria, luchan con la única arma que tienen, el sentido común, contra el sin sentido al que se ven abocadas muchas chicas como Nuria, una nueva paciente anoréxica que llega al centro, que pone a prueba la profesionalidad de los terapeutas. 'Ara' está producida por DDM Visual.

Además, la sección celebrará una nueva edición de La noche del corto español, con el estreno de cinco títulos: 'De repente, la noche', de Cristina Bodelón e Ignacio de Vicente; 'Gusanos de seda', de Carlos Villafaina; 'Kafenio Kastello', de Miguel Ángel Jiménez; 'Tahrib', de Gerard Vidal, y 'Viudas', de María Guerra. Fuera de concurso se programará el corto 'Cáctus', de Alberto Gastesi.

Tiempo de Historia

La sección Tiempo de Historia de la 63ª Seminci estrenará cinco documentales de producción española, cuatro de ellos a concurso. En concreto, la sección presentará los nuevos trabajos de Almudena Carracedo, Arantxa Aguirre, Alba Sotorra y José Luis López-Linares y, fuera de concurso, el último trabajo del veterano Carlos Saura, además de un cortometraje documental de la debutante Ana Catalá.

'El silencio de los otros' (The Silence of the Others) es el nuevo trabajo de la realizadora Almudena Carracedo y Robert Bahar, en el que se revela la lucha silenciada de las víctimas de la dictadura franquista por conseguir justicia hasta nuestros días, entre ellas algunas de las 25.000 familias que buscan los restos de sus familiares asesinados en la Guerra Civil para enterrarlos. Filmado a lo largo de seis años, la película sigue a las víctimas y los supervivientes del régimen a medida que organizan la denominada 'Querella Argentina' en la búsqueda de los desaparecidos durante la época de Franco y los intentos de hacer frente a los responsables. Después de décadas de silencio, la sociedad española supo que centenares de niños fueron robados antes y durante la dictadura. Pero no solo eso, ya que el filme abarca torturas, ejecuciones extra judiciales, el tema de fosas comunes, y todo un proceso judicial internacional. 'El silencio de los otros', que ha contado con la producción ejecutiva de El Deseo, ganó el Premio del Público en la sección Panorama Dokumente de la 68ª Berlinale. La pareja de realizadores regresa a Seminci, donde su anterior trabajo, 'Made In L.A.', (2007) recibió una Mención Especial del Jurado.

Arantxa Aguirre, que obtuvo el segundo premio de Tiempo de Historia de la 61ª Seminci por 'Dancing Beethoven', presenta su nuevo documental, 'El amor y la muerte. Historia de Enrique Granados'. En su largometraje, Aguirre aborda la figura de Enrique Granados, pianista y compositor romántico, que murió justo el día que estrenó la ópera 'Goyescas' en el Metropolitan de Nueva York.

José Luis López Linares presentará en la sección Tiempo de Historia el documental 'Altamira: el origen del arte', resultado de la visita con cámara que el realizador pudo hacer a las cuevas de Altamira, algo que no se permitía desde los años 80. El rodaje utilizó un equipo especial de cámaras de alta resolución gobernadas por control remoto y luces frías y de alta reproducción cromática para no producir alteraciones en las condiciones naturales de la cueva. La visita sirve al realizador para reflexionar sobre los orígenes del arte a partir de Altamira. López Linares fue galardonado con el segundo premio de esta sección en la 41 Semana por 'Asaltar los cielos' (1996), película que fue codirigida por Javier Rioyo.

Por último, Tiempo de Historia mostrará la coproducción 'Commander Aryan. A story of Women, War and Freedom', de la directora Alba Sotorra (Alemania/España/Siria), quien se adentra con su cámara en la primera línea de la guerra en Siria para documentar la lucha de las mujeres kurdas del norte del país contra el Estado Islámico y la revolución feminista en el Kurdistán, a través de la comandante Arian, una de las comandantes del YPJ, las unidades femeninas de protección militar establecidas a partir 2012 para proteger a los kurdos del avance del Estado Islámico. Es una coproducción con Boekamp&Kriegsheim, TVE y TV3.

Carlos Saura presentará, fuera de concurso, el documental 'Renzo Piano, un arquitecto para Santander (Renzo Piano, The Architect of Light)', en el que aborda la figura profesional de Renzo Piano, mientras se va construyendo el centro de arte que la Fundación Botín ha levantado junto a la bahía de Santander. 'Un proyecto del arquitecto genovés. El documental', producido por Álvaro Longoria (Morena Films) recoge varias entrevistas del realizador con el arquitecto y muestra cómo el edificio terminado se integra ya en la vida de la ciudad.

Además, la sección contará con un cortometraje en competición. Se trata de 'Todas íbamos a ser reinas (We Were All to be Queens)', de Ana Catalá, un viaje de ida y vuelta al pasado y al presente, a través de los vídeos caseros de VHS sobre la infancia del cineasta. La película cuestiona las estructuras sociales y culturales que atraviesan las mujeres desde muy jóvenes para convertirse en la mujer perfecta, explorando la tradición de las Fallas de Valencia.

A estos títulos se sumarán los que integrarán las habituales secciones Spanish Cinema, que reúne cada edición las películas de producción española estrenadas en los últimos doce meses; DOC. España, la sección competitiva dedicada exclusivamente al documental español; y Castilla y León en Largo y Castilla y León en Corto, cuyos títulos han sido realizados por directores nacidos o residentes en la comunidad de Castilla y León, y que hayan sido rodados o producidos en dicha comunidad. El Festival anunciará los títulos de estas secciones en próximas fechas.