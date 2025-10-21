La moda de Castilla y León dará brillo a la Seminci con 16 firmas Ofrecen a los profesionales de la industria cinematográfica la posibilidad de lucir sus diseños en vestidos, joya y artesanía

Seminci vuelve a apostar por la moda de Castilla y León con una nueva edición de su 'showroom' de diseñadores, joyeros y artesanos, que se celebrará del 23 de octubre al 1 de noviembre en el Hotel Olid de Valladolid. Reunirá a dieciséis firmas con el objetivo de dar visibilidad al talento local y ofrecer a los profesionales de la industria cinematográfica que acuden al certamen la oportunidad de lucir moda diseñada y confeccionada en Castilla y León.

Entre los nombres consolidados, referentes como Ángel Iglesias, firma zamorana con medio siglo de historia, dirigida hoy por la segunda generación familiar, con colecciones que han recorrido pasarelas nacionales e internacionales. También destaca Natacha Arranz, creadora con más de 25 años de trayectoria. Con una mirada cosmopolita entre Valladolid y Glasgow, ha vestido a actrices como Eva Hache o Eva Marciel en Seminci y los Premios Goya. La vallisoletana Ainhoa Salcedo, formada en Roma y especializada en alta costura y moda nupcial, trabaja el bordado carbajalino, símbolo de identidad artesanal, mientras que Eulalia Mateos, diseñadora e historiadora del arte, mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad y los tejidos naturales, proyectando la moda ética de Castilla y León hacia el exterior.

El diseñador leonés Santiago García Gutiérrez, al frente de Di de Sant, aporta una visión escénica y cinematográfica con casi cuatro décadas de carrera, inspirándose en películas icónicas para sus colecciones. También vinculado al mundo audiovisual está Mr. Tort Moda, de Cesc Tort, diseñador con experiencia en vestuario para cine y televisión.

Entre los nuevos valores que consolidan el relevo generacional, Alejandro Maillo revisa la alta costura con diseños que han brillado en anteriores ediciones de Seminci y de los Goya. Irene de la Cuesta, especializada en novia y ceremonia, ha vestido a actrices e invitadas del festival desde 2014 mientras que Mónica Neches, que debutó en la pasada edición con una colección homenaje a Concha Velasco, representa la nueva hornada de creadoras.

Completan la nómina de nuevas diseñadoras Natalia Esgueva, figurinista que fusiona cine y moda en su trabajo, y Sandra Postigo, formada en vestuario escénico, aporta una mirada narrativa, en la que la joyería y el diseño se funden con el lenguaje visual del cine.

Joyería y cine

La venezolana Ana Canaan, afincada en Valladolid desde 2007, ha colaborado durante nueve ediciones con la alfombra de Seminci con sus diseños de moda y también reivindica la joyería como una de las Bellas Artes. El arte de la joyería contemporánea estará representado también por otras creadoras con universos muy personales. Elena Milhom y Marta Alonso, con más de una década de presencia en el festival con la firma Toska, combinan la elegancia del cine clásico con la creación manual, y Marola Varela, cuyas colecciones, inspiradas en el cine, celebran la belleza del universo cinematográfico.

También estará presente en el showroom de Seminci la artesanía aplicada a los bolsos y complementos. Desde León y Valladolid, Lauwood, la firma de Laura Tapias, es pionera en el uso de materiales como la madera, el cemento decorativo o la fibra de carbono para crear bolsos únicos y sostenibles, reconocidos en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Desde Valladolid, Francis y Teo, arqueólogas de formación y artesanas por vocación, elaboran desde hace más de dos décadas bolsos de cuero hechos a mano en su taller del Viejo Coso.