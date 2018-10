Manolo Caro y Estefanía de los Santos: «La Seminci impresiona, es un festival muy cuidado y nutrido» 01:24 Estefanía de los Santos y Manolo Caro, / Ramón Gómez Los actores sevillanos se han desplazado a Valladolid para el estreno de 'Jaulas', la ópera prima de Nicolás Pacheco LAURA ASEGURADO MATA Valladolid Martes, 23 octubre 2018, 19:59

El estreno mundial de 'Jaulas' en la 63 Seminci, la ópera prima de Nicolás Pacheco, ha traído a Estefanía de los Santos y a Manolo Caro, dos de sus protagonistas, a Valladolid.

A lo largo de su trayectoria profesional, estos dos sevillanos se han puesto en la piel de muchos personajes, y aunque han combinado cine, teatro y televisión, este último es el medio que ha convertido a Caro en un rostro conocido.

Muchos le recordarán como Paquillo, el camarero de la taberna de Diego y Santiago en 'Los Serrano' o El Gitano, el hombre de confianza de 'El Duque' en 'Sin tetas no hay paraíso'. Si bien, desde su primer papel profesional con 26 años en la comedia 'Pasodoble', de José Luis García Sánchez, cuenta en su currículo con la presencia en 22 películas, 19 cortometrajes, 54 series y TV movies y 27 obras de teatro.

Por su parte, a Estefanía de los Santos la recordarán por su nominación a actriz revelación en los Goya de 2013 por su papel en 'Grupo 7' . Cuenta con un palmarés inmejorable. La 'Luna, el misterio de Calenda', 'Bienvenidos al Lolita', 'Chica busca chica', 'Urtain', 'Las plantas', 'Las palabras'… son solo algunos de los trabajos donde se la ha podido ver.

-'Jaulas' presenta la historia de dos mujeres que huyen a la 'gran ciudad' para escapar de un entorno marginal dominado por el machismo y el atraso social. ¿Qué os llamó la atención de este película de Nicolás Pacheco?

-Estefanía: A mi me gustó mucho el guion. Pero luego cuando conocí a Nicolás Pachero y a los actores con los que iba a estar ya me terminé de decidir.

-Manolo: A mí me gustó que fuese una película protagonizada por mujeres, así como su metáfora, esas 'jaulas' económicas y emocionales. Además me despertaba mucho interés el hecho de que fuera una ópera prima, donde el director también es el guionista, por lo que había mucha autoría, con una productora detrás con mucha experiencia.

-En el cartel de la película se puede leer: 'A veces olvidamos que podemos volar...', ¿qué se puede esperar el público?

-E: La gente no termina de darse cuenta que hay escapatoria para todo, y sin embargo se quedan 'enjaulados' en un sistema, de ahí el título de la película. Me recuerda un poco a la anécdota de cómo amaestran a las pulgas. Las dejan en un bote cerrado hasta que se agotan, se agotan, se agotan...Y que aprenden a que no pueden salir. Y cuando abren de nuevo el bote, la pulga ya nunca más se mueve. Lo mismo pasa con los elefantes en los circos, los atrapan cuando son pequeñitos, y cuando se hacen grandes se piensan que nunca van a poder escapar. Eso mismo les pasa a los seres humanos. Te acostumbras a vivir en un sistema, en una estructura -sobre todo familiar- sin recursos y sin conocimientos de que realmente puedes prosperar, y te quedas encerrado en esa jaula.

-M: Los personajes de esta película son gente muy rica emocionalmente pero muy humilde económicamente. Pero creo que también se puede ser muy rico económicamente y estar enjaulado igualmente. Por lo que esta película, indistintamente, tiene que ver con la 'jaula' que todos llevamos dentro.

-¿Qué relación tienen Platillo (Manolo Caro) y Concha (Estefanía de los Santos) en la película?

-¡Malísima! (risas).

-Da la casualidad que los dos sois sevillanos y que además 'Jaulas' se ha rodado en Sevilla. ¿Qué se siente al grabar en vuestra tierra?

-E: Volver a tus raíces, tu casa, tu barrio, tu gente… ¡es maravilloso! Aedmás, Sevilla -que cada vez está más bonita- es una ciudad que prospera y que empieza a tener industria cinematográfica.

-M: La verdad es que yo no he hecho mucho cine en Sevilla, por lo que es un lujo de tener la oportunidad de grabar en mi tierra, con mi gente y mi familia.

Ficha técnica Título original: Jaulas Año: 2018 País: España Dirección: Nicolás Pacheco Guion: Nicolás Pacheco Música: Pablo Cervantes Fotografía: Alejandro Espadero Reparto: Estefanía de los Santos, Belén Ponce de León, Antonio Dechent, Manuel Tallafé, Manolo Caro, Marta Gavilán, Manuel Cañadas, Mila Fernández y Carlos Tirado Productora: Suroeste Films / Spal Films Género: Thriller. Drama socialbn

-Hoy se estrena en la Seminci, ¿cuándo se podrá ver en cines?

-E: El 23 de noviembre, justo dentro de un mes.

-M: Aunque antes, a principios de noviembre, la presentamos en el Festival Europeo de Sevilla.

-¿Qué opinión le merece la Seminci?

-E: A mí realmente me impresiona estar aquí. Es un festival con mucha historia y mucho peso.

-M: Me parece que es el festival de cine de autor por excelencia, está muy cuidado y muy nutrido de propuestas.