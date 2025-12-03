José Luis Cienfuegos será despedido esta tarde en Oviedo Familia, amigos y compañeros se reunirán a las 18:30 en el tanatorio Los Arenales

El Norte Miércoles, 3 de diciembre 2025

José Luis Cienfuegos, director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, será despedido por sus familiares y amigos esta tarde a las 18:30 en Oviedo. Su compañera Mariona, su hermana, sobrinos y demás allegados recuerdan la «profunda huella» que ha dejado en sus vidas.

El gestor cultural asturiano murió de forma repentina ayer en Madrid. Había cerrado el balance de la exitosa 70 ª edición del festival la pasada semana. Cienfuegos asumió la dirección de la Seminci en 2023, sucediendo a Javier Angulo, y ha dirigido tres ediciones.

Adscrita a la concejalía de Turismo que dirige Blanca Jiménez, la Semana tendrá que convocar de nuevo la plaza de dirección. Se da la circunstancia de que Cienfuegos había renovado buena parte del equipo directivo con su gente de confianza. Quizá se opte por una dirección interina hasta que se elija nueva dirección.