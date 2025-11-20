El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fotograma de 'La promesa'.

El cine del compromiso

Los hermanos Dardenne reflejan una Europa con problemas que no han cambiado treinta años después

Jorge Praga

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:28

Comenta

El director y su época. Jean-Pierre y Luc Dardenne han compartido la escritura, dirección y producción de todas sus películas a lo largo ... de cincuenta años. Una colaboración no muy usual entre hermanos, aunque con ilustres representantes: los Coen, los Taviani, los Wachovski. Los Dardenne nacieron en Lieja (1951,1954), en los tiempos en que la gran industria ligada a las explotaciones mineras vivía sus mejores momentos. Pero pronto llegó la decadencia y el desmantelamiento de las fábricas de la cuenca del Mosa. El cine de los Dardenne se fraguó a la vera de esa crisis que machacó la Región Valona. La delincuencia, el paro, la emigración, las desigualdades, todo lo que estaba en las calles de Lieja fue subiendo a sus obras con un marcado carácter social y político que les acerca a autores como Ken Loach, Mike Leigh o a su compatriota Chantal Akerman.

