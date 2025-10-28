El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Escena de 'Recién nacidas'.

Escena de 'Recién nacidas'.
Sección Oficial

Los Dardenne ven donde nadie mira

La maternidad articula el guion de 'Recién nacidas' mientras los otros dos filmes del día hablan del abuso sexual

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Martes, 28 de octubre 2025, 22:37

Comenta

Hace 29 años un joven distribuidor traía a la Seminci 'La promesa', película de Jean Pierre y Luc Dardenne. Ahora los belgas presentan en Valladolid ' ... Recién nacidas', su última cinta que de nuevo enfoca a las bambalinas del estado de bienestar, donde casi nadie mira. Andrés Martín, aquel chico fundador de Vértigo Films, hoy integrada en Wild Bunch, vuelve a su ciudad con estos viejos conocidos. 'Sorry Baby', la segunda película a concurso del día, también viene de la mano de Vértigo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Oti se hacía querer, siempre con una sonrisa»
  2. 2

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  3. 3

    Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes
  4. 4

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  5. 5 Adiós al DNI permanente: la UE lo elimina y los mayores de 70 años tendrán que renovarlo
  6. 6 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  7. 7 Detenido un hombre tras arrastrar por el suelo a una trabajadora de un súper en Valladolid
  8. 8

    Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  9. 9 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  10. 10

    Las compañías programan casi 50.000 plazas en el aeropuerto de Valladolid para esta temporada de invierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los Dardenne ven donde nadie mira