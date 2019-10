Y Brad Pitt volvió a una gala de Seminci Los miembros de Kubbo, entre el público del patio de butacas del Calderón. / Carlos Espeso Los presentadores y la madrina de la 64 edición bromean en la gala de inauguración sobre la promesa del director del festival, Javier Angulo, de presentarles al actor de 'Ad Astra' SONIA QUINTANA Sábado, 19 octubre 2019, 22:37

La gala de inauguración de la 64 edición de Seminci recibió a sus invitados 'a telón subido'. Con todo el escenario a la vista y una escenografía que recordaba a las escaleras de incendios de los edificios de Nueva York en 'West Side Story', el sexteto de percusión Kubbo ('hijos' de Mayumaná) dio la bienvenida al público a golpe de baqueta sobre enormes tambores de pintura. La actriz vallisoletana Eva Marciel, copresentadora de la gala, pisó el escenario para presentar, a su vez, a su compañero de fatigas en la velada, Pablo Carbonell, que apareció entre el patio de butacas. Y a continuación, Brad Pitt. Sí, señores, Brad Pitt. Ese fue el nombre que más veces se escuchó en la gala. Entre bromas, Carbonell confesó a Marciel que había aceptado la propuesta de Javier Angulo, el director del festival, para presentar la gala porque «me iba a presentar a Brad Pitt». «Eso mismo me dijo a mí hace seis años» –le dio réplica su compañera– «y nada». La madrina de esta edición, la actriz Belén Cuesta, también 'aseguró' estar anoche en Valladolid «porque Javier Angulo me habría prometido una cena con Brad Pitt». Bromas aparte, ni rastro del norteamericano. No estuvo en el Teatro Calderón. Tampoco se le esperaba. El director, por su parte, en la voz de la actriz sevillana habló de generosidad, solidaridad, equidad y respeto.

Una gala dinámica, con ritmo, amor (al cine), alguna reivindicación, por parte de las abogadas Francisca Sauquillo y Cristina Almeida, que presentaron el ciclo DOC, y humor. No le faltaron ingredientes; quizá sí sobró algún minuto de vídeo, aunque más ameno que otras ediciones gracias a la música en directo de la marimba.

Pablo Carbonell, en sus propias palabras, se marcó algún que otro Álex O'Dogherty (también presente en la gala, con la presentación de la película 'Salir del ropero'). Cantó, guitarra en mano, una 'cancioncilla' a los patrocinadores, con guiño al duque de Lerma y la corte en Valladolid, incluido.Y coqueteó con Leticia Dolera (como lo hiciera el otrora presentador de esta gala en su día). Dolera subió al escenario para presentar su serie, 'Vida perfecta', con la que este año Seminci estrena una nueva sección bautizada Movistar+.

Carbonell volvió a tocar la guitarra y cantar, esta vez 'Moon River' (apostado sobre la enorme 'S' de Seminci que presidía el escenario), a lo Audrey Hepburn, para recordar a los nombres del cine fallecidos desde la anterior edición del festival: de Bernardo Bertolucci a José Sámano, pasando por Álvaro de Luna o Burt Reynolds. El momento más 'tierno' de la gala llegó cuando los hijos de los presentadores 'tomaron' las riendas de la gala. Mafalda Carbonell y Hugo Fuertes, ambos actores, protagonizaron un 'gag' en el que cada uno alababa las virtudes del progenitor del otro para presentar el ciclo Punto de Encuentro.

Micky Molina se fundió con Carbonell en un caluroso abrazo (hubo muchos a lo largo de la velada) antes de presentar su primera película como director, 'Un tiempo precioso', que estrenará esta semana el festival vallisoletano. El actor, y ahora director, vino a la gala acompañado, entre otros, de su hermana Ángela Molina.

El director de cine mexicano Everardo González fue el encargado de presentar la sección Tiempo de Historia y Carbonell, 'chuleta' en mano, presentó el resto de los ciclos del festival, que son muchos (por eso lo de la 'chuleta').

Ingrid García-Johnson, David Verdaguer, Ángeles Reiné, Benito Zambrano o Luis Tosar fueron otros de los grandes nombres de la noche que subieron al escenario en una gala entretenida, con momentos muy divertidos, algún 'despiste' de guión y muchos aplausos. ¿Para el final? Los agradecimientos, como siempre en estos casos; eso sí, esta gala de inauguración de la 64 edición los dio a ritmo de batucada.