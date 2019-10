Ana Redondo: «La aportación de la Junta a la Seminci es insuficiente» La concejala de Cultura de Valladolid, Ana Redondo, corrobora el anhelo de Óscar Puente de un mayor compromiso económico del Gobierno regional con el festival de cine VICTORIA M. NIÑO y ANA SANTIAGO Jueves, 3 octubre 2019, 14:27

La concejala de Cultura de Valladolid, Ana Redondo, corroboró esta mañana el anhelo del edil Óscar Puente de un mayor compromiso económico del Gobierno regional con la Seminci: «Ojalá creciera la aportación institucional para el que es el primer evento cultural de Castilla y León y nuestra manifestación mejor valorada a nivel nacional. La aportación de un 5% o 6% de la Junta es insuficiente, lo viene siendo desde hace tiempo, así como la privada que venía antes de instituciones como las cajas de ahorro, hasta su desaparición hace ocho años. Nos gustaría ver crecer el presupuesto porque lo importante es hacer la mejor Seminci posible y el esfuerzo del equipo y su director va en ese sentido«. Preguntada sobre si ayuda el enfrentamiento de dos representantes de las instituciones implicadas, declaró que no «quiere alimentar polémicas inútiles».

Por su parte, el portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha destacado en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que «el compromiso de la Junta con la Seminci está claro». No obstante, el acuerdo con el alcalde de Valladolid de los 194.000 euros lo cerró el anterior vicepresidente, José Antonio de Santiago-Juárez, y está cerrado. Aún así, y respecto a la posibilidad de ampliar esta cantidad, Igea señaló que la próxima semana se reunirá con la concejala de Cultura, Ana Redondo, para analizar «como ven ellos y nosotros el futuro de la Seminci y hasta que no se haya celebrado este encuentro no vamos a decir nada al respecto».