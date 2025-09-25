Un recital de piano gratuito de Diego Fernández Magdaleno para cerrar 'Cervantes. Un rostro en palabras' Bajo el título 'Cervantes, una imagen sonora', tendrá lugar mañana a las 20 horas

El Norte Valladolid Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:32

El pianista Diego Fernández Magdaleno cierra mañana, 26 de septiembre, la programación de la exposición temporal 'Cervantes. Un rostro en palabras' en el Museo Casa de Cervantes de Valladolid, cuyo concierto, bajo el título 'Cervantes, una imagen sonora', tendrá lugar a las 20 horas. La entrada, que será gratuita, se podrá recoger en la taquilla del museo a partir de 30 minutos antes del inicio.

A través del piano, Fernández Magdaleno creará su imagen a partir de las referencias musicales que le pudieron acompañar durante su vida, como puede ser la que podría tocar su padre con la vihuela o la editada en el Valladolid de la época. No faltarán las miradas contemporáneas a la figura y a los personajes de sus obras, destacando la pieza 'Retrato de Miguel de Cervantes', compuesta por Francisco García Álvarez en exclusiva para la ocasión.

Dedicado en especial a la música española contemporánea, el pianista centró en ella su discurso de ingreso como miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid. Además, fue director del Congreso sobre Creación Musical Contemporánea de Valladolid y presidente en España de la Asociación Europea de Profesores de Piano. En 2023 recibió el premio a la Trayectoria Artística de la Diputación de Valladolid y en 2024 se le concedió la cruz de Alfonso X el Sabio.