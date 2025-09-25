El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El pianista Diego Fernández Magdaleno. Henar Sastre

Un recital de piano gratuito de Diego Fernández Magdaleno para cerrar 'Cervantes. Un rostro en palabras'

Bajo el título 'Cervantes, una imagen sonora', tendrá lugar mañana a las 20 horas

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:32

El pianista Diego Fernández Magdaleno cierra mañana, 26 de septiembre, la programación de la exposición temporal 'Cervantes. Un rostro en palabras' en el Museo Casa de Cervantes de Valladolid, cuyo concierto, bajo el título 'Cervantes, una imagen sonora', tendrá lugar a las 20 horas. La entrada, que será gratuita, se podrá recoger en la taquilla del museo a partir de 30 minutos antes del inicio.

A través del piano, Fernández Magdaleno creará su imagen a partir de las referencias musicales que le pudieron acompañar durante su vida, como puede ser la que podría tocar su padre con la vihuela o la editada en el Valladolid de la época. No faltarán las miradas contemporáneas a la figura y a los personajes de sus obras, destacando la pieza 'Retrato de Miguel de Cervantes', compuesta por Francisco García Álvarez en exclusiva para la ocasión.

Dedicado en especial a la música española contemporánea, el pianista centró en ella su discurso de ingreso como miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid. Además, fue director del Congreso sobre Creación Musical Contemporánea de Valladolid y presidente en España de la Asociación Europea de Profesores de Piano. En 2023 recibió el premio a la Trayectoria Artística de la Diputación de Valladolid y en 2024 se le concedió la cruz de Alfonso X el Sabio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de un infarto al corazón un ganadero leonés tras el ataque de un oso a su ganado
  2. 2

    Trasladan a Valladolid a otra víctima de una brutal paliza en Isla Dos Aguas
  3. 3 El restaurante de Palencia que ha entrado en la guía Michelin 2025
  4. 4 Todos los detalles de la boda de Stella Banderas en Valladolid: fecha e invitados confirmados
  5. 5

    Condena por la muerte de una anciana en una residencia de Mojados: Â«Lo que hicieron fue un asesinatoÂ»
  6. 6

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  7. 7

    Vueling retomará el vuelo de Valladolid a Barcelona con más de 19.000 plazas
  8. 8 Muere el hombre cuyo coche dio varias vueltas de campana en la A-6 en Tiedra
  9. 9 Investigada una conductora por no auxiliar a la motorista que murió en la VA-30 en Arroyo
  10. 10

    Aparecen palomas muertas en Valladolid: «No tenemos ningún aviso de gripe aviar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un recital de piano gratuito de Diego Fernández Magdaleno para cerrar 'Cervantes. Un rostro en palabras'

Un recital de piano gratuito de Diego Fernández Magdaleno para cerrar &#039;Cervantes. Un rostro en palabras&#039;