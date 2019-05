Nace on+, una nueva era en Internet para El Norte

Disfruta de dos meses gratis

Y todo esto, ¿por cuánto? Pues al principio, por nada. 'El Norte on+' nace con una oferta de dos meses gratuitos para que los lectores prueben las ventajas de una oferta informativa que no tiene parangón en la comunidad. La oferta de dos meses estará activa para quien se dé de alta hasta el 10 de junio. ¿A partir de ahí? El precio es de 5,95 euros mensuales, y permite dos sesiones abiertas simultáneamente. No se exige ningún tipo de permanencia, y tanto el alta como la baja serán rápidas y sencillas: la suscripción se puede cancelar en cualquier momento con una simple llamada.

Por menos de 6 euros al mes, además, los suscriptores tienen acceso a una comunidad exclusiva. Los comentarios a las noticias, por ejemplo, serán solo para ellos. Pero la pertenencia a ese club no quedará ahí, claro. El club ofertará con asiduidad eventos exclusivos para miembros, como talleres, catas o cursos, además de otras ofertas.

¿Recibe nuestras alertas a través de notificaciones 'push'? Seguirá haciéndolo, y de manera gratuita.

El acceso a las noticias, eso sí, dependerá de si es suscriptor o si aún dispone de noticias gratis en su «cuenta».