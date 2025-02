El Valladolindie celebra sus 30 años itinerantes con León Benavente y Niña Polaca

Victoria M. Niño Valladolid Viernes, 7 de febrero 2025, 18:07 Comenta Compartir

El Valladolindie, el festival en constante gira por los espacios de la ciudad conocido como el más largo del mundo, cumple 30 años. Celebrará su madurez con dos conciertos, el de León Benavente, este viernes, y el 1 de marzo el de Niña Polaca, ambos en la Sala Blanca del LAVA. Tres semanas antes ya estaba todo el papel del primero vendido y del segundo, queda poco. Próximamente, Ángel Stanich, Kennet Stringfellow y Lady Banana, a falta de confirmar fecha y lugar.

Porque a pesar de su edad, el Valladolindie no tiene sede. Del Tío Molonio o el Subterfugio en sus primeros tiempos al Delibes o la Feria de Muestras pasando por el Patio Herreriano, el Museo de la Ciencia, la Cúpula del Milenio o la sala Mambo, entre otras. «Nos gustaría tener un espacio para programar música, sí, y no hacerlo en estadios, plazas de toros, polideportivos, naves. No es una queja solo de Valladolid, sino de todos los programadores de España», explicó Roberto Terne, promotor del festival aunque la presentación de este año sea «momento de celebración».

Irene Carvajal, concejala de Cultura, se felicitó de tener esta programación musical durante todo el año en la ciudad, «que al no estar concentrada en una fechas, va calando como lluvia fina». También la Universidad de Valladolid, institución colaboradora, celebró poder acercar la música a sus estudiantes como parte de su formación, así como Palausa, el otro patrocinador.

Estaba a punto de ser universitario Javier Vielba cuando comenzó a ir al Valladolindie. «Soy sospechoso habitual desde 1995. Sin algo así quizá me hubiera dedicado a la docencia, estudiaba filología inglesa, iba a conciertos, tenía grupos. El festival fue inspirador y Roberto siempre apoyó a las bandas locales. Hoy viajamos por ahí y se habla del Valladolindie», dice el alma de Arizona Baby y Corizonas.

Inevitable mirar hacia atrás para constatar cómo ha cambiado el panorama musical en la ciudad. «En 1995 la etiqueta indie identificaba la música fuera del 'mainstream', entonces programar un concierto en una sala pequeña y que asistieran 300 personas era un éxito. Ahora esa etiqueta identifica el tono festivalero, la celebración de la música, conciertos con confeti en los que solo faltan los fuegos artificiales. Hoy vivimos en una cultura de la masificación, conciertos grandes en los que se vende todo con anterioridad. Valladolindie los programa pero también otros en formato más pequeño, por ejemplo el que haremos con Kennet Stringfellow, vocalista de The Posies, un grupo que trajimos en 1999 de Seattle, cuando esa ciudad era la capital del grunge», explicó el promotor.

Los Planetas, hoy de actualidad en los Goya, estaban en el cartel de la primera edición. «También al comienzo vino La casa azul al Patio Herreriano y fue un gran concierto», recuerda. «Y Violadores del Verso en el Subterfugio primero y años más tarde en la Feria. A Fangoria le trajimos varias veces, a Mambo también. Lory Meyers en el LAVA, Love of Lesbian en la Feria y el Delibes, y en el LAVA, Izal dos días de lleno absoluto».

Ángel Stanich y Lady Banana, «un dúo de chicas muy guitarreras» recuperarán «ese sonido que nos hacía vibrar en los noventa». Aunque no quería ponerse en modo «viejuno» Terne echa de menos ciertos modos de su década juvenil: «la locura de entones, no íbamos tan vestidos, no estábamos pendientes del selfie sino del puro disfrute de la música», pero claro, era un tiempo «sin redes, sin internet». Tuvo un recuerdo para los que le apoyaron en los inicios y ya no están como Vicente Ballester, periodista de Onda Cero, y César Picota, de Subterfugio.

Si algo desea para el futuro del festival, además de un espacio con la equipación técnica que requiere la música, «sin tener que invadir el lugar del deporte o del teatro», es un convenio que le dé estabilidad. «El Ayuntamiento se implica pero no la Junta, que apoya festivales de un día o dos, pero no uno que está durante todo el año».