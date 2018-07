El Sonorama incorpora a su cartel a Embusteros, Los Deltonos y Neuman Actuación del grupo Sidonie, en la pasada edición del Sonorama Ribera. / Paco Santamaria-EFE En esta XX edición del festival, donde hay más de 160 artistas invitados, las entradas varían entre los 35 y los 120 euros EL NORTE Valladolid Martes, 3 julio 2018, 13:59

El Sonorama Ribera, que se celebra en Aranda de Duero (Burgos) del 8 al 12 de agosto, termina su lista de artistas con grupos y solistas de la talla de Apnea, Baby Canibal, Bambikina, Carmen Costa, Club del Río, Cosmen Adelaida, Dead Bronco, División Minúscula, Dolphin Blues Band o Embusteros, que estarán presentando algunas de sus nuevas canciones, según anunciaron hoy fuentes de la organización.

Además de todos los grupos y solistas ya anunciados, también estarán en el festival veraniego Estereoclub DJ, Florida Blanca, HZ Inflames, Hot Chip DJ, Los Deltonos, Los Punsetes, Martin Brothers, Mow, Neuman, New Day, Olivia, Patio Rosemary, Pet Fennec, Repion, Ricardo Lezón, Sexy Zebras, Sioque, Staytons, Stock, The Amsterdammers, The Whammy Paradox, Tulsa y Vintage Trouble.

Estas nuevas incorporaciones entran en un cartel en el que ya se contaba con grandes nombres como Liam Gallagher, Bunbury, Rozalén, Nada Surf, Morcheeba, La M.O.D.A o Izal, entre muchos otros. Los bonos del Sonorama Ribera 2018 ya están disponibles en la web del festival, en entradasatualcance.com y en las oficinas de Correos.