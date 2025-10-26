El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Iuliana Muresan y Dorel Murgu, violinistas de la OSCyL Rodrigo Jiménez

Retirarse del escenario y reservar butaca en el patio

Iuliana Muresan, la primera violinista que contrató la OSCyL en 1991, se jubila tras 35 años en la Sinfónica junto a Dorel, su marido, que se incorporó a la orquesta dos años después

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 17:22

Comenta

Venía para un año, «dos máximo» y se ha quedado 35. Iuliana Muresan, la primera violinista que hizo una audición para la Orquesta Sinfónica de ... Castilla y León, el 4 de abril de 1991, «a las once de la noche, tras los clarinetes», se jubila. Su último concierto con la OSCyL será este domingo en el Auditorio Nacional de Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre se masturba a plena luz del día en la plaza de las Cortes
  2. 2 Herido un octogenario tras colisionar un coche y un bus urbano en San Pablo
  3. 3 Detenido en Valladolid un hostelero por explotar a doce inmigrantes en situación irregular
  4. 4 Asalta una gasolinera mientras come un helado y acaba detenido en una casa en ruinas
  5. 5 Tres heridos, entre ellos dos menores, tras volcar un turismo en la N-601 en Laguna
  6. 6

    Cae el primer bolardo para evitar cabezazos contra las farolas de la miniacera del viaducto de Arco de Ladrillo
  7. 7

    La marcha de las marchas toma Valladolid con más de 53.000 andarines contra el cáncer
  8. 8

    El Hospital Clínico atiende todas las semanas «varios casos» de acoso escolar, la mayoría en el ciclo de ESO
  9. 9

    Los efectivos que acudieron desde Valladolid a la Dana: «No tenían ni agua y se preocupaban de que la tuviéramos nosotros»
  10. 10 Roban la furgoneta al panadero de Villabrágima y aparece quemada en el río

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Retirarse del escenario y reservar butaca en el patio

Retirarse del escenario y reservar butaca en el patio