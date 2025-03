Oscuro, hipnótico, furtivo y, por supuesto, doloroso como el 'quejío' del flamenco. Así es el blues, también minimalista y arraigado, de los vallisoletanos Fellows. Su ... último trabajo titulado 'Blues recording' así lo atestigua a través de tres canciones propias y una versión de John Lee Hooker. Los dos Manueles -García a la guitarra y voz, y López a la batería- sacan pecho de su estatus fuera del tiempo y lo hacen editando su trabajo en formato de casette, aunque también se dejan oír a través de las plataformas habituales. Grabado en los estudios La Leñera con Pablo Giral a los mandos, Fellows ha mimado su coherencia con el blues más primigenio. Desde su artesanía sonora hasta la imagen de sus vídeos y fotografías, todo está en su sitio al servicio del respeto por sus principios. Este sábado en la sala Radial, el blues de licor reposado de Fellows se dejará sentir en directo.

-¿Cuánto tiempo le han dedicado a ambientar tan fielmente las sonoridades más arraigadas del blues?

-Ha habido que investigar mucho. Buscábamos un blues hipnótico que creo que hemos conseguido en temas como 'My babe is gone' y que reflejan esas grandes intensidades a la baja de maestros como John Lee Hooker o Lightnin` Hopkins. Nosotros, al igual que ellos, también renegamos del mundo exterior y nos gusta regodearnos de la tristeza y decadencia que salían de sus grabaciones. Hacían un blues oscuro y cadente que a nosotros nos atrae especialmente.

-¿Es difícil ser artesano del blues en la era del IA y del autotune?

-Para nosotros no porque estamos al margen de todo esto. Se trata de simplificar, dar énfasis al sentimiento, tirar de técnicas en la guitarra como el 'finger picking' y, sobre todo, de buscar inmediatez en las grabaciones. Para este disco todo ha sido primeras tomas, hemos usado equipaciones y micrófonos de válvulas. Se trata de tirar hacia recursos e instrumentos muy antiguos y de rodearte de gente como el ingeniero Pablo Giral, que desde su estudio La Lechera nos ha llevado perfectamente.

-Hablar de Fellows es hablar de dos músicos pucelanos muy particulares que se visten de rancheros y que un buen día decidieron centrarse exclusivamente en este tipo de blues. ¿Qué les llevó a dar ese paso hace ya tiempo?

-Llevamos doce años ya como Fellows. Manuel y yo conectamos muy bien desde el principio. De hecho Fellows significa algo así como colegas, amigos… Comenzamos en una época en la que ambos estábamos un poco amargados y eso va bastante con el blues (risas). Vimos que siendo dos el grupo nos suena perfectamente, así que para qué modificar o cambiar algo que así ya está bien. Yo venía de grupos de 'garage' pero ya no me creía aquello de estar siempre loco, feliz y esas cosas. Creo que ambos queríamos estar en un grupo que nos hiciera creer en lo que hacíamos.

-Este sábado, en directo en el 'Radial'. ¿Qué tienen preparado?

-Pues todo lo que estamos hablando… blues cadencioso, temas de medios tiempos cargados de intensidad, introspección, emociones y cadencias.

-¿Algún proyecto más a la vista?

- Tenemos dos vídeos más que se podrán ver en nuestras redes y plataformas… y seguiremos programando fechas en verano y después de verano por Castilla y León.