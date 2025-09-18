Porta Caeli celebra quince años con siete conciertos internacionales

Con cerca de 2.000 conciertos en su escenario, la sala Porta Caeli celebra esta temporada su XV aniversario. Y lo hace con un arranque ... de calendario con históricos del R&B como Dr. Feelgood así como con exponentes de la nueva generación urban como es Métrika. Y es que la sala de la calle Mariano de Cobos continúa apostando por la música en directo de todos los estilos y generaciones. Pese a arrancar en 2007, justo cuando comenzaban los malos tiempos para las salas y las grandes cajas para los festivales, Porta Caeli ha logrado mantenerse. Según su gerente Carlos Quintana, «Porta Caeli es un referente gracias a su programación estable, variada y abierta a todos los estilos, algo que la ha convertido en un punto de encuentro cultural que ha contribuido a dinamizar la vida nocturna y musical de la ciudad». Para Quintana, el aniversario llega además «en un momento de plena madurez, con la sala convertida en un símbolo de resistencia y pasión por la música en vivo. Más allá de las cifras, el verdadero éxito radica en el público fiel que ha mantenido vivo el espíritu de la sala durante tres lustros».

Durante este mes de septiembre, Porta Caeli celebra su aniversario comenzando este jueves 18 con Crocodiles, formación californiana que apuesta por la psicodelia, el garage y el noise pop y que debutó en 2009 con 'Summer of hate'. El concierto será con entrada libre mediante invitación que puede conseguirse en Poppy Shop, Disconauta, Café Tacuba, Bizarro y El Desván del Deseo. El viernes 19 se espera el concierto de Métrica, seudónimo bajo el que se esconde Thais Amores García que este año ha lanzado el disco Neófita y también ha protagonizado algún escándalo escénico como su pelea con BB Trickz en pleno directo del festival Riverland.

El sábado 20 es el momento de Enemy Inside. La formación alemana de metalcore e industrial liderada actualmente por Nastassja Giulia presenta su actual trabajo 'Venom' con un arrollador directo repleto de imagen y fuerza tanto musical como escénica.

El domingo se espera cartel doble conDr. Feelgood y Nine Below Zero. Los primeros siguen reviviendo el nombre de la banda con dignidad evocando a los miembros originales que ya no están. Y atención a la banda con la que comparten cartel Nine Below Zero, formados en la escena R&B británica de finales de los 70 y en la que militan componentes que han colaborado con The Who, Rory Gallagher, Oasis o The Alarm entre otros. Calidad británica asegurada.

La próxima semana Porta Caeli culminará su aniversario con El Duende Callejero el viernes 24, Caravana el sábado 27 y The Iberians el domingo 28.