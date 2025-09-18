El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los Dr. Feelgood.

Porta Caeli celebra quince años con siete conciertos internacionales

Dr. Feelgood, Crocodiles, Métrika y Enemy Inside actúan este fin de semana

Roberto Terne

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:16

Con cerca de 2.000 conciertos en su escenario, la sala Porta Caeli celebra esta temporada su XV aniversario. Y lo hace con un arranque ... de calendario con históricos del R&B como Dr. Feelgood así como con exponentes de la nueva generación urban como es Métrika. Y es que la sala de la calle Mariano de Cobos continúa apostando por la música en directo de todos los estilos y generaciones. Pese a arrancar en 2007, justo cuando comenzaban los malos tiempos para las salas y las grandes cajas para los festivales, Porta Caeli ha logrado mantenerse. Según su gerente Carlos Quintana, «Porta Caeli es un referente gracias a su programación estable, variada y abierta a todos los estilos, algo que la ha convertido en un punto de encuentro cultural que ha contribuido a dinamizar la vida nocturna y musical de la ciudad». Para Quintana, el aniversario llega además «en un momento de plena madurez, con la sala convertida en un símbolo de resistencia y pasión por la música en vivo. Más allá de las cifras, el verdadero éxito radica en el público fiel que ha mantenido vivo el espíritu de la sala durante tres lustros».

