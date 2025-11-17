21 pianistas de ocho países concursarán en el XVII Premio Frechilla-Zuloaga El certamen se celebrará del 23 al 28 de noviembre en el Centro Cultural Miguel Delibes

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho y la diputada delegada del Servicio de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa, han presentado el XVII Premio Internacional de Piano Frechilla-Zuloaga, que se celebrará en el Centro Cultural Miguel Delibes desde el domingo 23 con la gala inaugural hasta el viernes 28 de noviembre con la gala final, organizado por la Junta de Castilla y León y la Diputación de Valladolid.

Sancho ha destacado «la amplia trayectoria de este premio bienal, convertido en una importantísima cita para jóvenes músicos que buscan mostrar su excelencia artística en eventos de prestigio internacional». Además, ha señalado la viceconsejera «es un certamen que responde al compromiso con el talento joven y que supone un importante ejemplo de colaboración institucional entre administraciones, con el objetivo de que el Premio siga creciendo y ampliando su proyección internacional, como referencia en la interpretación musical de piano».

En este caso, se contará con la participación de 21 jóvenes pianistas de ocho nacionalidades distintas: España, Italia, República Checa, Portugal, Israel, Japón, China y Corea.

Esta nueva cita del Premio Internacional de Piano Frechilla-Zuloaga mantiene dos eliminatorias y una final; así como el importe económico de los premios otorgados: un primer premio dotado con 12.000 euros, un segundo premio con 6.000, un tercer premio con 3.000 euros, además del premio al mejor intérprete de música española con una dotación de 3.000 euros y el premio del público sin dotación.

El XVII Premio Internacional de Piano Frechilla-Zuloaga cuenta con un jurado presidido por Alexander Gavrylyuk, el pianista portugués Pedro Burmester, la pianista china Zee Zee, finalista en el concurso Reina Elisabeth, el pianista español Eduardo Frías y la carismática Alexandra Dariescu, pianista y creadora de innovadores proyectos musicales. Los tres elegidos para la prueba final, que se llevará a cabo el día 28 de noviembre con la participación con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

La gala inaugural será el domingo 23 de noviembre con Gavrylyuk, en un concierto en el que el público podrá disfrutar con un programa variado con la interpretación de: 'Sonata para piano' de Mozart, 'Fantasía' de Chopin, 'Tarantela', de Liszt y 'Cuadros de una exposición', de Músorgski.

En la gala final del concurso la Orquesta Sinfónica de Castilla y León estará dirigida por Zoe Zeniodi, directora griega, actual titular de la Filarmónica de Buenos Aires.

La Gala Inaugural en la Sala de Cámara tiene un precio de cinco euros y a la gala final se accederá mediante invitación gratuita que se puede conseguir 'on-line' o recoger en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes.