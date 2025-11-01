Paco Ibáñez: «Tenemos que volver a galopar»

A punto de cumplir 91 años, Paco Ibáñez continúa pletórico de energía y con el mismo ánimo libertario. Como buen verso suelto, le gusta colaborar ... con gente como Soleá Morente, es decir, artistas alejadas de los estereotipos. Por eso quizás no entra mucho al trapo cuando se le pregunta sobre lo suyo con Dalí o por aquel Teatro Alcalá en 1991 mano a mano con Alberti. Eso sí, mantiene intacta su esencia literaria tanto como la gravedad de su preocupación social. Esta noche Paco Ibáñez, longevo y pionero, ofrece en el Centro Cultural Miguel Delibe (20.00 horas) un repertorio 'de vuelta' bajo un título –'Érase una vez'– que extrae del ADN de Goytisolo y que hace un guiño trucado a la infancia.

–¿A qué tipo de niño le canta el Paco Ibañez de 2025 en 'Érase una vez'?

–Principalmente a la infancia del niño dormido que vive dentro de nosotros y también a ese conformismo y mimetismo que hace que la televisión sea la que construya al mundo y no al revés. Hay que volver a Blas de Otero, a Alberti y a otros muchos y salir de una vez de este limbo de banalidad.

–No ha parado últimamente debido a la reedición de su directo en el Olympia de París y a ciertas colaboraciones artísticas. ¿De dónde saca la energía?

–La llevo conmigo. No puedo evitar estar creando, pensando, planificando… No puedo decirte otra cosa. Mi energía sigue en mi vida, afortunadamente. Mi madre era vasca y quizás tenga la energía de ella y de su tierra… hablo un euskera 'casero', ya que es lo que hablaba hasta que cumplí los 14 años. De aquellos orígenes puede venir mis ganas de seguir.

–¿Qué tiene que tener un artista actual para contar con la colaboración de Paco Ibañez? Lo decimos, principalmente, por Soleá Morente…

–En los artistas me fijo principalmente si cuando cantan miran donde tienen que mirar, si canta con sinceridad o si están también desviados, hacen un mimetismo televisivo o falso... Soleá Morente es de verdad y estamos preparando ensayos con ella en estos momentos.

–Como voz de nuestra literatura ¿Qué le ha parecido lo de que se tiren los trastos la RAE y el Instituto Cervantes a través de sus dos directores Santiago Muñoz y Luis García Montero?

–No estoy al corriente… pero si se tiran los trastos se van a quedar sin platos.

–Ha cantado en muchísimas lenguas y dialectos de nuestro país y también en francés… ¿Qué le parece que en pleno 2025 vuelvan al plano político polémicas sobre nuestras lenguas e identidades?

–Un país tan rico como España que cuenta con cuatro lenguas cooficiales no se merece que los 'fachas' de siempre anden aún a vueltas con evidencias como la de nuestra diversidad lingüística. Son los cuatro tipos de siempre que no quieren saber nada de la verdadera España, que luego son los más bestias y a por los que hay que ir en contra irremediablemente.

–No nos cansaremos de preguntarle con qué se queda de muchos momentos de su vida… mismamente con aquel concierto junto a Rafael Alberti hace ya 34 años en Madrid.

–Me quedo con que tenemos que volver a galopar… tenemos que hacerlo todo y es urgentísimo. Insisto en el mimetismo, en el 'yoismo' y en el abandono ideológico en el que estamos metidos ahora mismo. La frivolidad que se ha tenido con Palestina y con otros conflictos es imperdonable. Nunca perdonaré al 'zanahoria' ni a los suyos. No las tengo conmigo con que su propio pueblo logre liberarse de él fácilmente.