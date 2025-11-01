El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El cantantautor Paco Ibáñez durante un concierto.
Valladolid

Paco Ibáñez: «Tenemos que volver a galopar»

El emblemático artista de 91 años desgrana este sábado su repertorio 'Érase una vez' en el AuditorioMiguel Delibes

Roberto Terne

Roberto Terne

Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:56

A punto de cumplir 91 años, Paco Ibáñez continúa pletórico de energía y con el mismo ánimo libertario. Como buen verso suelto, le gusta colaborar ... con gente como Soleá Morente, es decir, artistas alejadas de los estereotipos. Por eso quizás no entra mucho al trapo cuando se le pregunta sobre lo suyo con Dalí o por aquel Teatro Alcalá en 1991 mano a mano con Alberti. Eso sí, mantiene intacta su esencia literaria tanto como la gravedad de su preocupación social. Esta noche Paco Ibáñez, longevo y pionero, ofrece en el Centro Cultural Miguel Delibe (20.00 horas) un repertorio 'de vuelta' bajo un título –'Érase una vez'– que extrae del ADN de Goytisolo y que hace un guiño trucado a la infancia.

