Bomba Estéreo en un concierto. Instagram

Bomba Estéreo actuará en el Conexión Valladolid 2026

El concierto tendrá lugar el viernes 26 de junio y será su primera vez en Valladolid

El Norte

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:29

Comenta

El grupo colombiano Bomba Estéreo se une al cartel del Conexión Valladolid 2026 con un concierto que, además de su debut en la ciudad vallisoletana, supondrá su única fecha en Castilla y León. La actuación de la banda, que mezcla música caribeña con electrónica, tendrá lugar el viernes 26 de junio del año que viene.

Bomba Estéreo, liderada por Li Saumet, se ha convertido en una de las bandas de fusión más influyentes de la escena alternativa global desde su éxito 'Fuego' (2010). Con álbumes aclamados como 'Elegancia Tropical' (2013) y 'Amanecer' (2015), nominados a los Grammy, y temas emblemáticos como 'Soy Yo' y 'To My Love', el grupo ha ofrecido más de mil conciertos en escenarios y festivales de todo el mundo.

Con la confirmación de Bomba Estéreo, Conexión Valladolid 2026 ha desvelado ya la mayoría de bandas que actuarán en los escenarios principales de su octava edición, que se celebrará del 26 al 28 de junio. Así, a Bomba Estéreo, el viernes 26 se unen los ya anunciados La M.O.D.A., Molotov, Samurai y Paula Mattheus.

El sábado 27 de junio será el turno de Kate Ryan, quien celebra sus 25 años de carrera y que, igualmente, actúa por primera vez en Valladolid. También actuarán ese día Ultraligera, que no han dejado de cosechar éxitos tras el lanzamiento de su disco debut 'Pelo de Foca', Lía Kali y Sanguijuelas del Guadiana.

Debido a la acogida de ediciones anteriores, este año Conexión Valladolid también durará tres días, ya que el domingo 28 de junio se volverá a celebrar Super Cristongo XXL, la reconocida sesión de DJs repleta de música, sorpresas y diversión.

