Pablo Ferrández y Ana María Valderrama, en el ciclo camerístico del Delibes Midori & Friends inauguran la temporada el próximo día 14 y la clausurará el Trío Sitkovetsky el 17 de mayo

El Norte Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:36 Comenta Compartir

El IV Ciclo de Recitales y Música de Cámara ofrecerá diez conciertos en el Centro Cultural Miguel Delibes durante la temporada 2025-2026. La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, acompañada de la directora artística de Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Lucrecia Colominas, presentó hoy la programación que remarcó ha despertado «más interés» que las anteriores, lo que se ha traducido en un aumento de los abonos.

El Ciclo comienza este mes y se prolongará hasta mayo, con diez conciertos que presentarán una gran variedad de programas. El primer recital será el domingo 14 de septiembre y se inaugura con una de las grandes figuras del violín internacional: Midori, reconocida por su virtuosismo y su defensa de la música como herramienta social gracias a su proyecto Midori & Friends. La artista, natural de Osaka, vuelve al CCMD junto al pianista Özgür Aydin, para ofrecer un programa con la refinada 'Sonata nº 2', de Ravel, además de varias joyas camerísticas.

El 26 de octubre tendrá lugar el segundo recital, con el debut en el ciclo de la soprano francesa Véronique Gens que presentará, junto al pianista Christophe Manien, una obra maestra de la ópera francesa del siglo XX: 'La voix humaine', escrita por Francis Poulenc. El 30 de noviembre, la pianista china Zee Zee junto a un ensemble de la OSCyL planteará un diálogo entre Schubert y Liszt.

El 21 de diciembre, el violonchelista español Pablo Ferrández inaugura su residencia artística con el CCMD en un concierto que ofrecerá junto con un grupo de profesores de la OSCyL, interpretando obras de Beethoven y Chaikovski. El 25 de enero, de nuevo ofrecerá un recital realizado en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical, para abordar un exquisito y exigente repertorio para violonchelo solo.

El 8 de febrero, el pianista Kirill Gerstein ofrecerá su primer recital como parte de su residencia con la OSCyL, presentando un programa romántico con obras de Liszt y Brahms.

La segunda colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musical en esta temporada será el 8 de marzo y estará protagonizada por el Cuarteto Cosmos, uno de los grupos más prometedores de la escena camerística española, que ofrecerá obras de Haydn, Thomas Adès, Purcell y Britten.

También en marzo, el día 22, en la tercera coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical, Moisés P. Sánchez al piano propone, junto a la violinista Ana María Valderrama y el contrabajista Pablo Martín Caminero, el proyecto Falla imaginado, que rinde homenaje a una de las figuras más universales de la música española en el 150 aniversario de su nacimiento.

El 12 de abril, de nuevo regresa Kirill Gerstein, pianista de una extraordinaria versatilidad que, junto a un ensemble de la OSCyL ofrecerá su última participación como artista en residencia con obras de Francisco Coll, György Ligeti y W. A. Mozart. El ciclo llegará a su fin el 17 de mayo con el debut del Trío Sitkovetsky en el Centro Cultural Miguel Delibes, donde ofrecerán un recital con obras de Haydn, Cécile Chaminade y Brahms.

Se mantienen los precios de la pasada temporada, con abonos entre 112 y 150 euros para los diez recitales, fomentando la fidelización del público a través de descuentos y precios especiales para los abonados de la OSCyL, que contarán con un descuento de más del 40%. Se contemplan descuentos para los colectivos de mayores de 65 años, desempleados, personas con discapacidad, familias numerosas y menores de 30 años. Los abonos estarán a la venta desde hoy, hasta al 13 de septiembre.

Además, se podrán adquirir entradas para cada uno de los recitales, con precios entre 15 y 20 euros, que estarán a la venta desde el 5 de septiembre en taquillas y en la página web del Centro Cultural Miguel Delibes. Los estudiantes de música de Castilla y León contarán con precios reducidos, a tres euros por recital, disponibles el mismo día del concierto.