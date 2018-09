Un otoño de música diversa y popular en Valladolid Miguel Ríos durante un concierto. / Kiko Huesca-Efe Miguel Ríos, Drexler, Pablo López y los festivales Tónal e Intro Music anticipan un curso estimulante ROBERTO TERNE Valladolid Lunes, 17 septiembre 2018, 08:33

La paleta de colores musicales ya está dispuesta para perfilar un otoño e invierno repleto tanto de conciertos y ciclos como de festivales (Tónal e Intromusic) que ya no son solo para el verano.

El rock contestatario de La Raíz, la leyenda viva de Miguel Ríos, el rock de los 80 de Los Secretos, la canción rómantica de Pablo López, el 'oscarizado' Jorge Drexler o el rock americano de Supershukers son solo algunos de los eventos destacados de los tres últimos meses de este musical 2018.

Comenzando cronológicamente, octubre arranca con verdadera intensidad en su primer fin de semana. Los días 5 y 6 del próximo mes tendrá lugar en el LAVA una nueva edición del festival Tónal que organiza el colectivo Laika. Nathy Peluso abandera un cartel en el que participan, entre otros, Maria Arnai i Marcel Bagés, Axolotes Mexicanos y Bombino entre otros.

Nathy Peluso es una de las últimas sorpresas internacionales que se ha afianzado gracias a una magnética propuesta de swing, soul y hip-hop. Muy interesante. Actuará en el Tónal el día de octubre, precisamente el mismo día en el que La Raíz llegará a la Feria de Valladolid junto con Deskarrila. 'Nos volveremos a ver' es el último trabajo (primero en directo) de la formación valenciana experta en extender la fórmula de rock de fusión y contestatario surgida globalmente a finales de los ochenta.

También para el 6 de octubre está prevista la actuación de Pablo López. Será en el Pabellón Pisuerga. El artista malagueño presenta su tercer trabajo, 'Camino, fuego y libertad', grabado en parte en los míticos estudios Abbey Road de Londres. Surgido en la academia de OT en 2008, hoy Pablo López es un artista consolidado en la escena de la canción romántica y pop.

Además dentro del ciclo Noches del Pisuerga está programada la actuación de Miguel Ríos que tendrá lugar el sábado 20 de octubre. 'Symphonic Rios' es el nombre de una gira que cuenta con cincuenta músicos así como los Black Betty Boys. El extenso repertorio del granadino, seleccionado en un formato expansivo y sinfónico.

Jazz y swing

En lo relacionado con ciclos, atención el 6 de octubre al 'D+Jazz' programado para el mes de octubre en el Centro Cultural Miguel Delibes. Jazz mezclado con swing, R&B y otras tendencias lindantes a través de bandas revelación a nivel nacional. El día 6 actuarán Lady & The Tramps; el 20, Swingin Affair, y el 27, Q & The Moonstones.

Jorge Drexler retornará a Valladolid el día 11 de octubre al Teatro Carrión. El uruguayo ofrece su último disco, 'Salvavidas de hielo', para repasar además lo más reconocido de una carrera que el pasado año cumplió un cuarto de siglo. A la semana siguiente, el Laboratorio de las Artes de Valladolid recibirá a unos clásicos del pop español surgido en los años ochenta. Se trata de Los Secretos, que celebran su decimotercer aniversario sacando brillo a un repertorio histórico que mantiene su prestigioso pulso con el folk-rock americano y el pop español.

Las últimas semanas del año contarán con sonidos inequívocamente independientes. El domingo 25 de noviembre, Love of Lesbian actuarán en el Teatro Carrión ofreciendo su espectáculo teatral y musical 'Espejos y espejismos'. La semana siguiente, concretamente el día 1 de diciembre, tendrá lugar el Intro Music festival que celebra su quinto aniversario cerrando el Valladolindie. Izal, Sidecars, Sidonie, Coque Malla, Xoel López, Jahna Beat, Varry Brava y Nunatak conforman el cartel de una programación que tendrá lugar desde las doce del mediodía en la Feria de Valladolid.

Por otra parte, el Teatro Carrión también finaliza el año con dos conciertos relevantes. Carlos Núñez actuará el día 23 de noviembre. Dentro de su gira navideña, Núñez ofrece un repertorio repleto de interacción y colaboración con sus músicos recorriendo tradiciones musicales irlandesas, escocesas y británicas. También en el Teatro Carrión está programado el concierto de Marlango el día 7 de diciembre. Leonor Watling y Alejandro Pelayo presentan 'Technicolor', un trabajo minimalista donde la música de cine clásico es la protagonista. Sin duda, una confortable manera de arrancar diciembre.

A su vez, los seguidores del rock 'underground' americano tendrán el día 24 de noviembre su cita en Porta Caeli con los norteamericanos Supersuckers,que celebran su 20 aniversario interpretando los temas de su clásico disco 'The evil powers of rock and roll'.