La OSCyL ofrecerá dos conciertos en León y Toro En el Festival de Música Española interpretará este martes el concierto de chelo 'Dzonot', de Gabriela Ortiz

El Norte Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:02

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que acaba de participar en el Otoño Musical Soriano, pone rumbo ahora en el Festival de Música Española de León y el Festival Internacional de Música Clásica Jesús López Cobos de Toro (Zamora)

Este martes, a las 19:30 horas en el Auditorio Ciudad de León, la OSCyL ofrecerá un concierto dentro del 38º Festival de Música Española, que se está celebrado desde el pasado 6 de septiembre.

La OSCyL estará dirigida por Paolo Bortolameolli, director musical asociado de la Filarmónica de Los Angeles, además de director Musical de la Orquesta Sinfónica Nacional Esperanza Azteca (México) y principal director Invitado de la Filarmónica de Santiago (Chile).

El programa estará formado por el 'Concierto de violonchelo Dzonot', recientemente estrenado por la OSCyL, de la compositora la mexicana Gabriela Ortiz, triple premiada en los Grammy y una de las figuras más consolidadas en el campo de la composición actual, que ha formado parte del equipo artístico de la OSCyL en la Temporada 2024-2025 como compositora en residencia. La obra de estreno es un co-encargo de la OSCyL junto con las orquestas Filarmónica de Los Ángeles, Carnegie Hall, Philharmonia y OSESP. La obra será interpretada por el violonchelista germano-canadiense Johannes Moser, que ha actuado con las principales orquestas del mundo, como la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Nueva York, la Filarmónica de Los Ángeles, la Sinfónica de Chicago, la Filarmónica de la BBC en los BBC Proms, la Orquesta Sinfónica de Londres o la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, entre otras.

Además interpretarán 'Cuatro danzas del ballet Estancia', de Ginastera; 'Fantasía Baetica', de Falla con orquestación de Francisco Coll, y 'Danzas sinfónicas de West Side Story', de Bernstein.

Esta misma semana, el sábado 27 a las 20:30 horas en el Teatro Latorre de Toro (Zamora), la OSCyL participará en el 8º Festival Internacional de Música Clásica Jesús López Cobos.

En esta ocasión estará dirigida por François López-Ferrer. En esta ocasión la OSCyL interpretará la obertura de 'Don Giovanni' y la 'Sinfonía nº 41, Júpiter', de Mozart.