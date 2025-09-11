El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Las protestas de la Vuelta dejan 2 detenidos y 17 identificados sin alterar la prueba en Valladolid
Logo Patrocinio
Midori, con su violín. N. Perry

Midori, sinfónica en el Otoño Musical Soriano y camerística en Valladolid

La violinista japonesa toca el sábado en Soria y el domingo en el Delibes

El Norte

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:15

La OSCyL ofrecerá este sábado su primer concierto en el XXXIII Otoño Musical Soriano, dirigida por el maestro Lio Koukman. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León participa acompañada por la violinista, Midori, natural de Osaka y una de las grandes figuras del violín internacional, para ofrecer el 'Concierto para violín', de Jean Sibelius y la obra 'Cuadros de una exposición', de Músorgski, con la orquestación de Ravel.

El Otoño Musical Soriano se está celebrando en la ciudad de Soria del 4 al 26 de septiembre y este año conmemora el 150 aniversario del nacimiento del escritor Antonio Machado además del centenario del maestro Odón Alonso, director, compositor y alma impulsara el festival.

La segunda participación de la OSCyL será el viernes 19 de septiembre, con el estreno europeo del concierto para violonchelo 'Dzonot', de la compositora la mexicana Gabriela Ortiz, triple premiada en los Grammy y una de las figuras más consolidadas en el campo de la composición actual, que ha formado parte del equipo artístico de la OSCyL en la Temporada 2024-2025 como compositora en residencia y que estará presente en el concierto de Soria. En esta ocasión, la orquesta estará dirigida por Paolo Bortolameolli y acompañada de Johannes Moser, como solista de violonchelo, y el programa de este concierto también incluirá obras de Alberto Ginasterra y Leonard Bernstein.

Por su parte, Midori inaugura la temporada camerística del Miguel Delibes este domingo en un recital acompañada por el pianista Özgür Aydin. Interpretarán obras de Clara Schumann, Brahms, Beethoven y Ravel. Será el día 14, a las 19:30 h. en la sala de cámara del Centro Cultural Miguel Delibes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo recorrido de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: cortes de tráfico, horarios y manifestaciones
  2. 2 Así es el nuevo recorrido de la Contrarreloj de Valladolid
  3. 3 La contrarreloj de Valladolid se reduce a 12 kilómetros por las protestas pro Palestina
  4. 4 Muere una motorista en una colisión con un coche en la VA-30
  5. 5

    Investigan la muerte de una joven de 19 años tras precipitarse de un quinto piso
  6. 6 Hallan el cadáver de la mujer de 67 años desaparecida el 4 de agosto en Palencia
  7. 7

    ¿Qué ha costado que la Vuelta Ciclista pase por Valladolid?
  8. 8

    Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por agredir a su mujer
  9. 9 El secretario de Organización de Podemos pide «boicotear» la contrarreloj para impedir que «llegue al final»
  10. 10

    Guía para sobrevivir este jueves a los cortes de tráfico por la Vuelta en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Midori, sinfónica en el Otoño Musical Soriano y camerística en Valladolid

Midori, sinfónica en el Otoño Musical Soriano y camerística en Valladolid