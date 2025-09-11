Midori, sinfónica en el Otoño Musical Soriano y camerística en Valladolid La violinista japonesa toca el sábado en Soria y el domingo en el Delibes

El Norte Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:15 Comenta Compartir

La OSCyL ofrecerá este sábado su primer concierto en el XXXIII Otoño Musical Soriano, dirigida por el maestro Lio Koukman. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León participa acompañada por la violinista, Midori, natural de Osaka y una de las grandes figuras del violín internacional, para ofrecer el 'Concierto para violín', de Jean Sibelius y la obra 'Cuadros de una exposición', de Músorgski, con la orquestación de Ravel.

El Otoño Musical Soriano se está celebrando en la ciudad de Soria del 4 al 26 de septiembre y este año conmemora el 150 aniversario del nacimiento del escritor Antonio Machado además del centenario del maestro Odón Alonso, director, compositor y alma impulsara el festival.

La segunda participación de la OSCyL será el viernes 19 de septiembre, con el estreno europeo del concierto para violonchelo 'Dzonot', de la compositora la mexicana Gabriela Ortiz, triple premiada en los Grammy y una de las figuras más consolidadas en el campo de la composición actual, que ha formado parte del equipo artístico de la OSCyL en la Temporada 2024-2025 como compositora en residencia y que estará presente en el concierto de Soria. En esta ocasión, la orquesta estará dirigida por Paolo Bortolameolli y acompañada de Johannes Moser, como solista de violonchelo, y el programa de este concierto también incluirá obras de Alberto Ginasterra y Leonard Bernstein.

Por su parte, Midori inaugura la temporada camerística del Miguel Delibes este domingo en un recital acompañada por el pianista Özgür Aydin. Interpretarán obras de Clara Schumann, Brahms, Beethoven y Ravel. Será el día 14, a las 19:30 h. en la sala de cámara del Centro Cultural Miguel Delibes.