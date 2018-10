Josep Carreras: «No he escuchado nunca a nadie cantar como Caballé» Montserrat Caballé. / Archivo Recuerda que la soprano tuvo un «comportamiento extraordinario» con él y que en sus inicios le ayudó | Brian May: «Nos inspiró a todos pero especialmente a Freddie» AGENCIAS Sábado, 6 octubre 2018, 12:24

El tenor Josep Carreras ha afirmado este sábado que la soprano Montserrat Caballé fue una mujer muy vital y sensible, y ha declarado: «De todas las sopranos que he escuchado en vivo en el teatro, no he escuchado nunca a nadie cantar como Caballé».

En declaraciones a Catalunya Ràdio tras conocer el fallecimiento de la cantante, Carreras ha recordado que Caballé tuvo un «comportamiento extraordinario» con él y que en sus inicios le apoyó y le ayudó. Ha destacado la calidad de su voz, su color, técnica bucal, y «sentido interpretativo», que le permitió cantar desde el bel canto más puro de autores como Bellini o Donizetti, hasta obras wagnerianas como 'Tristán e Isolda', y ha lamentado que se ha ido el patrimonio más grande de Cataluña en el campo de la lírica.

El guitarrista de Queen, Brian May, ha lamentado la muerte de Montserrat Caballé, de la que ha dicho: que fue una «inspiración para nosotros pero especialmente para Freddie». En un apunte en su cuenta de Twitter, el guitarrista ha añadido: «Descanse en Paz querida Monsty. Tu bonita voz estará con nosotros para siempre».

La soprano vasca Ainhoa Arteta ha ensalzado la figura de Caballé como un «referente español y mundial», y ha dicho que su carrera ha sido un ejemplo de técnica impresionante. En declaraciones a Europa Press, la cantante ha considerado que es una figura internacional inmensa y que «en el extranjero aún se la considera muchísimo más que en España». También ha destacado de Caballé su papel como «mujer, madre y cantante».

Arteta ha lamentado que los últimos años se le hizo una especie de caza de brujas, siendo injustos con ella, ya que ha considerado que «a los artistas les sucede muchas veces no por voluntad propia, sino por estar mal aconsejados». Con ello, ha reivindicado su «legado muy por encima de estas vicisitudes», y ha criticado que no fue de recibo que le dieran ese disgusto a Caballé.

Gran personalidad y voz inigualable para todos nosotros. Descansa en paz Montserrat Caballé. DEP ❤️ pic.twitter.com/rJhrn3a2jO — Teatro Real (@Teatro_Real) 6 de octubre de 2018

El Gran Teatro del Liceo ha recordado a Montserrat Caballé como «una de las sopranos más importantes de la historia y clave en la memoria del Teatro», en que ha destacado que actuó más de 200 veces. El director artístico del Teatro Real y exdirector artístico del Gran Teatro del Liceo, Joan Matabosch, ha dicho que Caballé, a la que considera una de las grandes artistas del siglo XX, «era la cantante internacional más solicitada que todos se mataban por tener, pero nunca olvidó al Liceo». «Si no fuera por la Caballé, a mediados de los setenta es posible que el Liceo hubiera tenido que cerrar», ha agregado. El ha descrito a la soprano como «una de las cantantes que realmente más ha alimentado el alma del mundo entero», ha señalado el director del teatro, Daniel Bianco.

Era la Caballé, la gran señora de la ópera, leyenda de la cultura universal, la mejor entre los mejores y capaz de descubrir nuevos espacios de creación con los más grandes. Su personalidad y su inigualable voz nos acompañarán siempre. Sentimos mucho su pérdida. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 6 de octubre de 2018

La Casa Real ha recordado a Caballé como «la gran señora de la ópera». «La mejor entre los mejores y capaz de descubrir nuevos espacios de creación con los más grandes», señala el escrito recogido en la cuenta oficial de Twitter. El mensaje, que concluye sintiendo «mucho su pérdida», destaca además que «su personalidad e inigualable voz nos acompañarán siempre».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de «triste noticia» el fallecimiento de la soprano, a la que ha definido como «gran embajadora de nuestro país, reconocida internacionalmente». «Su voz y su dulzura, permanecerá siempre con nosotros», ha escrito el jefe del Ejecutivo en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter.

Triste noticia. Muere una gran embajadora de nuestro país, una soprano de la ópera reconocida internacionalmente. Monserrat Caballé, su voz y su dulzura, permanecerá siempre con nosotros. pic.twitter.com/joriB5omc5 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 6 de octubre de 2018

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha destacad que Caballé fue una «cantante única en el mundo de la ópera» y catalana universal. En declaraciones a Catalunya Ràdio tras conocer el fallecimiento de la soprano, Torra también ha afirmado que fue una mujer extraordinaria y ha valorado que fue «una de las grandes cantantes» de las obras de Rossini. Además, ha resaltado su «vertiente como catalana universal, exportadora del nombre de Catalunya», y ha asegurado que se merece un homenaje de país.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha definido como un «icono de la música internacional» a Caballé, «cuyo legado disfrutaremos siempre. Hoy los amantes de su voz y todos los españoles estamos de luto», ha apuntado en Twitter. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha destacado el «enorme legado» que deja. «Nunca olvidaré su maravillosa 'Barcelona' para los Juegos Olímpicos de 1992. DEP Montserrat Caballé», ha publicado Rivera en su cuenta de Twitter. Además, el de la formación naranja se ha referido a la soprano como «figura universal de la cultura española». «Nos deja una de las grandes de nuestra música», ha lamentado.

Por su parte, la consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, preguntada sobre si se prevé organizar un homenaje, ha considerado que aún es «prematuro» y ha recordado que en vida recibió todos los premios y distinciones y ahora es un momento para la familia y el pésame privado. Mientras tanto, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha definido como «embajadora cultural internacional» a la cantante. Ha expresado también su pésame a los familiares de la soprano «y a todo el mundo de la ópera».