«Gerhard», Cuarteto con buenas ideas

Ya con éxitos en el circuito europeo fruto de su laureada formación en prestigiosas Escuelas, el joven Cuarteto Gerhard debutó en la Semana medinense ... con un programa de altura bien ideado. Lo titularon «Polifonías», pero fueron más allá. Tres íntimas tragedias personales de tres diferentes épocas fueron el nexo.

Shostakóvich publicó su «Cuarteto para cuerdas nº 8, en Do m.», op. 110 (1960), con el lema: «En memoria de las víctimas del fascismo y la guerra», pero es sabido que solía disfrazar su conficto con el régimen, como lucha particular por su libertad compositiva. Los «Gerhard» lo aprovecharon, situando como movimiento I, añadido a los 5 originales, su versión del Responsorio 5, Lección IV de Sábado Santo, «O vos omnes», de Victoria, lento y meditativo. Y lo cierto es que funcionó muy bien, al encajar en el dramatismo e ironía simultáneos del ruso, exigente en técnica, concentración, energía y conjunción, servidos con pulcritud y afinación por los 4 músicos, con violista particularmente destacado. El público lo acogió con repetido calor.

Cuarteto Gerhard Ll. Castán y J. Bardolet, violines; M. Jordà, viola y J. Miralles, cello. Obras: Victoria, Shostakóvich y Beethoven. Lugar: Auditorio Municipal de Medina.

A «los Rusos» (por quien se los encargó), pertenece el «Cuarteto nº 15, en La m.», op. 132 (1825), gran y avanzada obra de Beethoven que los «Gerhard» abordaron con convencimiento y entrega pero que pide gran profundización para extraerle todo su jugo; sacaron mucho, pero la madurez les llevará a redondear su versión que tuvo ya bastantes quilates. La «canción de agradecimiento» del autor por su recuperación tras larga convalecencia y la pasión con que sonó raudo y rítmico el Allegro final, mostraron el alto nivel que ya tienen, con una Sala que lo reconoció, obligándoles a tres ovacionadas salidas.