Cuarteto Gerhard en el «Emiliano Allende» de Medina.

«Gerhard», Cuarteto con buenas ideas

Tres íntimas tragedias personales de tres diferentes épocas fueron el nexo de la segunda actuación de la Semana Internacional de la Música de Medina

José María Morate

José María Morate

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:09

Ya con éxitos en el circuito europeo fruto de su laureada formación en prestigiosas Escuelas, el joven Cuarteto Gerhard debutó en la Semana medinense ... con un programa de altura bien ideado. Lo titularon «Polifonías», pero fueron más allá. Tres íntimas tragedias personales de tres diferentes épocas fueron el nexo.

