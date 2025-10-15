La Ritirata, el Cuarteto Gerhard y la Orquesta Barroca de Sevilla, en la Semana de Medina La OSCyL y los pianistas Sandra Cebrián, Alberto Rosado y Fernández Aguirre también estarán en la 34 SIMME, del 3 al 9 de noviembre

Emiliano Allende, director de la SIMME, a la izquierda, junto al alcalde y la concejala de Medina del Campo.

Recitales, música de cámara y sinfónica se sucederán en el auditorio Emiliano Allende durante la 34 Semana Internacional de Música de Medina del Campo que se celebrará del 3 al 9 de noviembre.

Subirán el telón el lunes 3 el ensemble la Ritirata con su programa 'Fandango', un homenaje a Luigi Boccherini. El martes será el turno del Cuarteto Gerhard que interpretará su programa 'Shostakovich 50 palabras', en el que el compositor ruso se contrapone a obras de Tomás Luis de Victoria y de Beethoven.

Una gala lírica de ópera y zarzuela es el concierto del miércoles con la soprano Alexandra Zamfita, el barítono Javier Blanco y el pianista Rubén Fernández Aguirre.

El jueves sube al escenario medinense la OSCyL, dirigida por Leonard Wacker y con Luis María Suárez como violín solista para interpretar obras de Mozart.

Tras una noche sinfónica, el viernes es el turno del recital del piano del salmantino Alberto Rosado que interpretará obra de compositores húngaros: Bela Bartok, Grigory Ligeti y Grigory Kurtag.

La Orquesta barroca de Sevilla ofrecerá su programa 'Il Giardellino', en torno a Vivaldi, el sábado. Cierra el domingo el recital de la pianista Sandra Cebrián con obras de Schumann, Brahms y Prokofiev.