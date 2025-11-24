Jimmy Cliff, icono jamaicano del reggae, muere a los 80 años El cantante, actor y compositor ha fallecido tras una crisis convulsiva seguida de una neumonía, según confirma su esposa Latifa Chambers

Jimmy Cliff, leyenda jamaicana que junto a Bob Marley llevó el reggae, el ska y el rocksteady a audiencias globales durante seis décadas, ha muerto. La noticia fue anunciada este lunes por su esposa, Latifa Chambers, a través de Facebook. Explicó que la causa del fallecimiento fue una crisis convulsiva seguida de una neumonía.

Nacido como James Chambers el 30 de julio de 1944, durante un huracán en St. James Parish, Cliff creció en una granja familiar hasta que en los años cincuenta se trasladó con su padre a Kingston, decidido a dedicarse a la música. A los 14 años alcanzó fama nacional con 'Hurricane Hattie', tema compuesto por él.

Su carrera se extendió por más de 30 discos y actuaciones en todo el mundo, desde París y Brasil hasta la Feria Mundial de Nueva York de 1964. Poco después, el productor Chris Blackwell, fundador de Island Records y figura clave en el lanzamiento de Bob Marley and the Wailers, lo invitó a trabajar en el Reino Unido.

En 1972 dio un salto al cine con The Harder They Come, película de Perry Henzell que se convirtió en un clásico y abrió las puertas del reggae al público internacional. La cinta retrató aspectos más duros de la vida jamaicana y ofreció una visión más compleja del país, lejos de la postal turística.

En una entrevista de 2019, cuando comenzaba a perder la vista, Cliff reflexionaba sobre su carrera: «Cuando haya cumplido todas mis ambiciones, supongo que podré decir 'genial'. Pero sigo con hambre. Aún quiero más. Conservo ese fuego que arde dentro de mí. Todavía tengo muchos ríos que cruzar».

Autor e intérprete de temas emblemáticos como 'You Can Get It If You Really Want' y 'Many Rivers To Cross', también dejó huella con sus versiones de 'I Can See Clearly Now', parte de la banda sonora de 'Cool Runnings' (1993), y 'Wild World', de Cat Stevens. Su música incorporó una visión humanitaria que dio voz a las dificultades del pueblo jamaicano y al mismo tiempo a su resiliencia y energía. Bob Dylan llegó a calificar su canción «Vietnam» como «la mejor canción de protesta jamás escrita».

A lo largo de su carrera colaboró con artistas como The Rolling Stones, Elvis Costello, Annie Lennox y Paul Simon. Obtuvo dos premios Grammy: en 2012 por Rebirth, producido por Tim Armstrong, y en 1984 por Cliff Hanger. Fue distinguido con la Orden del Mérito, el mayor reconocimiento artístico y científico de Jamaica, y en 2010 ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll.